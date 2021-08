കണ്ണൂർ: 23-മത് സി.പി.എം പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് കണ്ണൂരിൽ നടത്താൻ ആലോചന. ഇത് സംബന്ധിച്ച കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി തീരുമാനം ശനിയാഴ്ച ഉണ്ടായേക്കും. സംസ്ഥാനത്ത് എൽ.ഡി.എഫ് സർക്കാരിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തുടർ വിജയം നേടിയതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം.

യാത്രാസൗകര്യം, പ്രതിനിധികളുടെ എണ്ണം തുടങ്ങിയവയൊക്കെ പരിഗണിച്ചായിരിക്കും ഇക്കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുക. 2012-ലാണ് അവസാനമായി കേരളത്തിൽ സിപിഎം പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് നടന്നത്. കോഴിക്കോട് വെച്ചായിരുന്നു അന്ന് പാര്‍ട്ടി കോണ്‍ഗ്രസ്‌.

കേരളത്തോടൊപ്പം തന്നെ തമിഴ്നാടിലും പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് നടത്താം എന്നൊരു നിർദ്ദേശവും കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിക്ക് മുമ്പിലുണ്ട്. തീരുമാനം നാളെ ഉണ്ടായേക്കുമെന്നാണ് വിവരം.

content highlights: cpm party congress at kannur, may be announced tomorrow