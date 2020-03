മൂന്നാര്‍: മൂന്നാര്‍ പള്ളിവാസലില്‍ ആറ് ഏക്കര്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഭൂമി സ്വകാര്യ വ്യക്തിക്ക് ലീസിന് നല്‍കി. സിപിഎം നേതാവും കുടുംബാഗങ്ങളുമാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ഭൂമി ലീസിന് നല്‍കിയത്. സംഭവം ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടിട്ടും ഉന്നത റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ വീഴ്ചവരുത്തിയെന്ന് സബ് കളക്ടര്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കി. മൂന്നാര്‍ സ്‌പെഷ്യല്‍ തഹസീല്‍ദാറിനെതിരേയുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ റവന്യൂ അധികാരികള്‍ ഇതുവരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ല.

പള്ളിവാസലിലെ കരടിപ്പാറയിലുള്ള ആറ് ഏക്കറോളം വരുന്ന ഭൂമിയാണ് ലീസിന് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒത്താശയോടെയാണ് ആലപ്പുഴ സ്വദേശിയായ സ്വകാര്യവ്യക്തിക്ക് സിപിഎം നേതാവും കുടുംബവും പാട്ടത്തിന് നല്‍കിയത്. സിപിഎ കല്ലാര്‍ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയായ ഉദയകുമാറിനെതിരേയാണ് ആരോപണം ഉയര്‍ന്നിരിക്കുന്നത്.

നാട്ടുകാരാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച് പരാതി നല്‍കിയത്. മൂന്നാര്‍ സ്‌പെഷ്യല്‍ തഹസീല്‍ദാറും ദേവികുളം സബ്കളക്ടറും നല്‍കിയ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ഭൂമി കൈമാറിയത് ഉദയകുമാറും പിതാവുമാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഭൂമി സന്ദര്‍ശിച്ച് അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന നിര്‍മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ സ്‌പെഷ്യല്‍ തഹസീല്‍ദാര്‍ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

എന്നാല്‍ കൈയേറ്റം ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടും കുറ്റക്കാര്‍ക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കാനും തുടര്‍നടപടികള്‍ എടുക്കാനും സ്‌പെഷ്യല്‍ തഹസീല്‍ദാര്‍ തയ്യാറായില്ലെന്നാണ് ദേവികുളം സബ്കളക്ടറുടെ റിപ്പോര്‍ട്ടിലുള്ളത്. സര്‍ക്കാര്‍ ഭൂമി കൈയേറിയവര്‍ക്കെതിരെ ക്രിമിനല്‍ കേസിന് ശുപാര്‍ശ ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു. അതുണ്ടായില്ലെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.

ദേവികുളം സബ്കളക്ടറുടെ ഈ റിപ്പോര്‍ട്ട് വന്നിട്ട് ഒരു മാസം പിന്നിട്ടിട്ടും ഇടുക്കി ജില്ലാ കളക്ടറുടെ ഇതുവരെ ഒരുനടപടിയും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.

