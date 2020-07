തിരുവനന്തപുരം: മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും മന്ത്രിമാരുടെയും പേഴ്‌സണല്‍ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി സി.പി.എം. ദുരൂഹവ്യക്തിത്വങ്ങളെ അകറ്റി നിര്‍ത്തണമെന്നും വ്യക്തിസൗഹൃദങ്ങളില്‍ ജാഗ്രത വേണമെന്നും സി.പി.എം. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്‍ മന്ത്രിമാരുടെ പേഴ്‌സണല്‍ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങള്‍ക്ക് നിര്‍ദേശം നല്‍കി.

സ്വര്‍ണക്കടത്ത് അടക്കമുള്ള വിവാദങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും മന്ത്രിമാരുടെയും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റാഫിന്റെ യോഗം എ.കെ.ജി. സെന്ററില്‍ വിളിച്ചു ചേര്‍ത്തത്. രാവിലെ 11 മണിക്ക് ആരംഭിച്ച യോഗം ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണി വരെ നീണ്ടു. മന്ത്രിമാരുടെ ഓഫീസുകള്‍ കൂടുതല്‍ കാര്യക്ഷമമാക്കാനുള്ള നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം പാലിക്കേണ്ട പെരുമാറ്റരീതികളെ കുറിച്ചും കോടിയേരി സ്റ്റാഫുകളോട് വിശദീകരിച്ചു.

വിവാദങ്ങള്‍ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തരുത്, മന്ത്രിമാരുടെ ഓഫീസുകള്‍ കൂടുതല്‍ കാര്യക്ഷമമാകണം. ദുരൂഹ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ ഓഫീസില്‍ കയറ്റരുത്. സര്‍ക്കാരിന്റെ പ്രതിച്ഛായ പേഴ്‌സണല്‍ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ്. ആരോപണങ്ങള്‍ക്ക് വഴിയൊരുക്കരുത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുന്നെന്ന ജാഗ്രത അനിവാര്യം. വരുംമാസങ്ങളില്‍ ആരോപണങ്ങളും ആക്ഷേപങ്ങളും കൂടാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാല്‍ അതീവ ജാഗ്രത വേണമെന്നും തീരുമാനങ്ങള്‍ എടുക്കുമ്പോള്‍ കൂടിയാലോചന അനിവാര്യമാണെന്നും മന്ത്രിമാരുടെ പേഴ്‌സണല്‍ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളെ കോടിയേരി ഓര്‍മിപ്പിച്ചു.

content highlights: cpm gives directives to cm's and other ministers personal staff