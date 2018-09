തിരുവനന്തപുരം: ഷൊര്‍ണൂര്‍ എം.എല്‍.എ പി.കെ.ശശിയ്ക്ക് എതിരായ ലൈംഗികപീഡന പരാതി വേഗത്തില്‍ അന്വേഷിക്കാന്‍ സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയേറ്റ് നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കി. പരാതി അന്വേഷിക്കുന്ന കമ്മീഷന്‍ അംഗങ്ങളായ പി.കെ.ശ്രീമതിയ്ക്കും എ.കെ.ബാലനുമാണ് നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയത്.

പ്രകോപനപരമായ പ്രതികരണങ്ങള്‍ നടത്തുന്ന പി.കെ ശശിയോട് പരസ്യപ്രസ്താവന നിര്‍ത്താനും സെക്രട്ടേറിയേറ്റ് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു. ഈമാസം 30ന് നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനസമിതിയില്‍ അന്വേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചര്‍ച്ചയ്ക്ക് വന്നേക്കും.

പി.കെ.ശശിയ്ക്കെതിരായ ലൈംഗിക പീഡന പരാതി കഴിഞ്ഞ സെക്രട്ടേറിയേറ്റ് യോഗം ചര്‍ച്ച ചെയ്തിരുന്നു.അന്ന് തന്നെ അന്വേഷണത്തിനായി എ.കെ.ബാലനെയും പി.കെ.ശ്രീമതിയേയും ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തതാണ്. എന്നാല്‍ പരാതി വിവരം പുറത്തുവന്ന ശേഷം ചേര്‍ന്ന ഇന്നത്തെ സെക്രട്ടേറിയേറ്റ് വിഷയം വീണ്ടും ചര്‍ച്ചചെയ്തു.

പരാതി രാഷ്ട്രീയ-നിയമ പ്രശ്നമായി വളരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ വേഗത്തില്‍ തീര്‍പ്പ് കല്‍പ്പിക്കണമെന്ന അഭിപ്രായം യോഗത്തില്‍ ഉയര്‍ന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അന്വേഷണം വേഗത്തിലാക്കാന്‍ കമ്മീഷന്‍ അംഗങ്ങള്‍ക്ക് നിര്‍ദ്ദേശംനല്‍കിയത്. നടപടിക്രമങ്ങള്‍ വൈകില്ലെന്ന് കമ്മീഷനംഗങ്ങള്‍ പരസ്യമായി പറയുകയും ചെയ്തു.

നേതൃത്വത്തെയടക്കം വെല്ലുവിളിക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങളുമായി നീങ്ങുന്ന പി.കെ ശശിയോട് മിതത്വം പാലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടാനും സെക്രട്ടേയേറ്റ് തീരുമാനിച്ചു. പ്രതികരണങ്ങള്‍ നടത്തി വിവാദം മൂര്‍ച്ഛിപ്പിക്കരുത് എന്നാണ് നിര്‍ദ്ദേശം.ഈമാസം 30നും അടുത്തമാസം ഒന്നിനും സംസ്ഥാന സമിതി വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് മുമ്പ് അന്വേഷണം പൂര്‍ത്തിയാക്കുമെന്നാണ് സൂചന.

