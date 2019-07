തിരുവനന്തപുരം: സി പി ഐയും സി പി എമ്മും തമ്മില്‍ നല്ല സഹകരണമാണ് കേരളത്തിലുള്ളതെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്‍. സി പി ഐയുടെ സഖാക്കള്‍ക്ക് അടികിട്ടിയാല്‍ അത് ഞങ്ങള്‍ക്ക് അടി കിട്ടുന്നതുപോലെയാണ്‌. അത്‌ അങ്ങനെയാണ് കാണുന്നതെന്നും സി പി എമ്മും സി പി ഐയും സഹോദരപാര്‍ട്ടികളാണെന്നും അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോടു പറഞ്ഞു.

സി പി ഐയുമായി സി പി എമ്മിന് തര്‍ക്കമില്ല. സി പി എം- സി പി ഐ ബന്ധത്തില്‍ വിള്ളലുണ്ടാക്കാന്‍ കഴിയില്ല. സി പി ഐ നേതാക്കള്‍ക്കെതിരെയുണ്ടായ ലാത്തിച്ചാര്‍ജ് നിര്‍ഭാഗ്യകരമാണ്. സര്‍ക്കാര്‍ വിഷയത്തില്‍ തക്കസമയത്ത് ഇടപെട്ടെന്നും കോടിയേരി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

പോലീസ് നടപടിയെ കുറിച്ചുള്ള വിമര്‍ശനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ സി പി ഐ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി വിഷയത്തില്‍ ഇടപെടുകയും ജില്ലാ മജിസ്‌ട്രേട്ടിനെ കൊണ്ട് അന്വേഷിപ്പിക്കാന്‍ ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

