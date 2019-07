തിരുവനന്തപുരം: ചാത്തന്നൂര്‍ എം എല്‍ എ ജി എസ് ജയലാലിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കാന്‍ സി പി ഐ എക്‌സിക്യൂട്ടിവിന്റെ തീരുമാനം. പാര്‍ട്ടിയുടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എല്ലാ സ്ഥാനങ്ങളില്‍നിന്നും ഒഴിവാക്കാനാണ് ആദ്യ തീരുമാനം. സംസ്ഥാന കൗണ്‍സിലിനു ശേഷം അച്ചടക്ക നടപടി ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കും. സ്വകാര്യ ആശുപത്രി വാങ്ങിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നടപടി.

സാന്ത്വനം ചാരിറ്റബിള്‍ സൊസൈറ്റി എന്ന പേരില്‍ സഹകരണസംഘം രൂപവത്കരിച്ച് കൊല്ലത്ത് സ്വകാര്യ ആശുപത്രി വിലയ്ക്കുവാങ്ങിയ സംഭവത്തിലാണ് നടപടി. ജയലാലിന് പാര്‍ട്ടി നേരത്തെ കാരണം കാണിക്കല്‍ നോട്ടീസ് നല്‍കിയിരുന്നു. ഇതിന് ജയലാല്‍ നല്‍കിയ മറുപടി സംസ്ഥാന എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ചര്‍ച്ച ചെയ്തു.

എന്നാല്‍ വിഷയത്തില്‍ ജയലാലിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വീഴ്ചയുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പാര്‍ട്ടിയുടെ വിലയിരുത്തല്‍. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി എടുക്കാന്‍ പാര്‍ട്ടി തീരുമാനനിച്ചിരിക്കുന്നത്. എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് യോഗത്തില്‍ പാര്‍ട്ടി സെക്രട്ടറി കാനം പാജേന്ദ്രന്‍ തന്നെയാണ് നടപടി നിര്‍ദേശം മുന്നോട്ടുവെച്ചത്.

നിര്‍ദേശം എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഏകകണ്‌ഠേന അംഗീകരിച്ചു. നിലവില്‍ സംസ്ഥാന കൗണ്‍സില്‍ അംഗമായ ജയലാല്‍ കൊല്ലം ജില്ലാ കൗണ്‍സിലിലും എക്‌സിക്യൂട്ടീവിലും അംഗമാണ്. ജയലാല്‍ സംസ്ഥാന കൗണ്‍സില്‍ അംഗമായതിനാല്‍, സംസ്ഥാന കൗണ്‍സില്‍ യോഗത്തിനു ശേഷമായിരിക്കും അച്ചടക്കനടപടി ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കുക.

