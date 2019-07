കൊല്ലം: ജി.എസ്. ജയലാല്‍ എം.എല്‍.എ പ്രസിഡന്റായ സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ പേരില്‍ ആശുപത്രി വാങ്ങിയ സംഭവത്തില്‍ വിശദീകരണം തേടാന്‍ സി.പി.ഐ സംസ്ഥാന എക്‌സിക്യുട്ടീവ് തീരുമാനിച്ചു. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ചേര്‍ന്ന ജില്ലാ എക്‌സിക്യുട്ടീവ് വിഷയം സംസ്ഥാന എക്‌സിക്യുട്ടീവിന്റെ തീരുമാനത്തിന് വിട്ടിരുന്നു.

ഇന്നു ചേര്‍ന്ന സംസ്ഥാന എക്‌സിക്യുട്ടീവ് ഇക്കാര്യം ചര്‍ച്ച ചെയ്ത ശേഷമാണ് ജയലാലില്‍ നിന്ന് വിശദീകരണം തേടാന്‍ തീരുമാനിച്ചത്.

പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തലില്‍ ആശുപത്രി ഇടപാടില്‍ പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടെന്ന് എക്‌സിക്യുട്ടീവ് വിലയിരുത്തി. സംസ്ഥാന കൗണ്‍സില്‍ അംഗം കൂടിയായ ജി.എസ് ജയലാലിന്റെ മറുപടി ലഭിച്ച ശേഷമായിരിക്കും നടപടി വേണമോ എന്ന കാര്യത്തില്‍ തീരുമാനമുണ്ടാകുക.

പാര്‍ട്ടി അറിയാതെ ചാത്തന്നൂര്‍ എം.എല്‍.എ.കൂടിയായ ജയലാല്‍ പ്രസിഡന്റായി രൂപവത്കരിച്ച സാന്ത്വനം കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ പേരില്‍ 5.25 കോടി രൂപ മുടക്കി ആശുപത്രി വാങ്ങിയതാണ് വിവാദത്തിനിടയാക്കിയത്‌.

ഇതിനെതിരെ പാര്‍ട്ടി നേതാക്കള്‍ രംഗത്തെത്തിയതോടെയാണ് സംഭവം വിവാദമായത്.

ഒരു വര്‍ഷത്തോളമായി സഹകരണസംഘത്തിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചാരണം നടക്കുന്നുണ്ട്. ജില്ലയിലെ പ്രമുഖ ആശുപത്രി മാനേജ്‌മെന്റും ഇതിന് പിന്നില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതായും ആക്ഷേപമുണ്ട്.

ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സി.അച്യുതമേനോന്റെ നാമത്തിലുള്ള സഹകരണ ആശുപത്രി പൂട്ടിക്കിടക്കുമ്പോള്‍ അതിനെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് സ്വയം പ്രഖ്യാപിത സഹകരണസംഘവുമായി സ്വകാര്യ ആശുപത്രി സ്വന്തമാക്കാന്‍ നീക്കം നടന്നതെന്നാണ് ആക്ഷേപം.

5.25 കോടിക്കാണ് ആശുപത്രി വാങ്ങുന്നതിന് അഡ്വാന്‍സ് പണം നല്‍കി കരാര്‍ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഒരേക്കറിലധികം വസ്തുവിലാണ് ആശുപത്രി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്‌.

എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുമുള്ള ആശുപത്രിക്ക് 50 കോടിയിലധികം രൂപ വിലമതിക്കുമെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടല്‍.

