ന്യൂഡല്‍ഹി: സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രനെ തള്ളി പാര്‍ട്ടി ദേശീയ നേതൃത്വം. ഡി രാജയ്‌ക്കെതിരായ കാനത്തിന്റെ പരസ്യ പരാമര്‍ശത്തെ സിപിഐ ദേശീയ നിര്‍വാഹക സമിതി അപലപിച്ചു. ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിയെ പരസ്യമായി വിമര്‍ശിക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കില്ലെന്നും പാര്‍ട്ടി അച്ചടക്കം എല്ലാവരും പാലിക്കണമെന്നും നിര്‍വാഹക സമിതി യോഗത്തിന് ശേഷമുള്ള വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ ഡി രാജ പറഞ്ഞു

സ്ത്രീകള്‍ക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങള്‍, പോലീസിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ഏത് വിഷയങ്ങളിലും അഭിപ്രായം പറയാന്‍ സിപിഐ ദേശീയ നേതാക്കള്‍ക്ക് സ്വാന്ത്ര്യമുണ്ടെന്നും ആനി രാജയ്ക്ക് പൂര്‍ണ പിന്തുണ നല്‍കി രാജ പറഞ്ഞു. പാര്‍ട്ടിയാണ് വലുത്. ആരും പാര്‍ട്ടിക്ക് മുകളിലല്ല. പാര്‍ട്ടിയുടെ അച്ചടക്കത്തെക്കുറിച്ച് എല്ലാവരും ബോധവാന്‍മാരാകണമെന്നും രാജ വ്യക്തമാക്കി.

ദേശീയ എക്‌സിക്യൂട്ടിവ് അംഗമായ ആനി രാജ നേരത്തെ സംസ്ഥാന പോലീസിനെതിരേ ഉന്നയിച്ച വിമര്‍ശനമാണ് തര്‍ക്കങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമായത്. ഈ വിമര്‍ശനം സംസ്ഥാന നേതൃത്വവുമായി ആലോചിച്ച് വേണമെന്നായിരുന്നു കാനത്തിന്റെ നിലപാട്. എന്നാല്‍ രാജ ഇത് പരസ്യമായി തള്ളിക്കളഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിനെതിരേയാണ് കാനം പരസ്യമായി രംഗത്തുവരികയും ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിയെ വിമര്‍ശിക്കുകയും ചെയ്തത്.

