കൊച്ചി: അഡ്വക്കേറ്റ് എ. ജയശങ്കറിനെ പാര്‍ട്ടിയില്‍ നിന്ന് പുറത്താക്കിയ സംഭവത്തില്‍ വിശദീകരണവുമായി സി.പി.ഐ. പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ സജീവമല്ലാത്തതിനാലാണ് അംഗത്വത്തില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതെന്നാണ് പാര്‍ട്ടി എറണാകുളം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി. രാജുവിന്റെ പ്രതികരണം.

ജയശങ്കര്‍ നടത്തുന്ന അഭിപ്രായപ്രകടനങ്ങളെ തുടര്‍ന്നല്ല നടപടിയെന്നും പി. രാജു പറഞ്ഞു. പാര്‍ട്ടി അംഗത്വത്തില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതായുള്ള അറിയിപ്പ് തനിക്ക് ലഭിച്ചുവെന്നും എന്നാല്‍ തത്കാലം ഈ വിഷയത്തില്‍ പ്രതികരിക്കാന്‍ തയ്യാറാല്ലെന്നുമാണ് ജയശങ്കര്‍ പറഞ്ഞത്.

അതേസമയം ജയശങ്കറിന്റെ ഘടകമായ ഹൈക്കോടതി അഭിഭാഷക ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റിയില്‍ വലിയ വിമര്‍ശനമാണ് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഉയര്‍ന്നത്. ദൃശ്യമാധ്യങ്ങളില്‍ ശ്രദ്ധകിട്ടുമെന്നതിനാല്‍ ഇടതുപക്ഷവിരുദ്ധ നിലപാടുകളാണ് ജയശങ്കര്‍ സ്വീകരിച്ചിരുന്നതെന്നും വിമര്‍ശനമുയര്‍ന്നിരുന്നു.

വ്യക്തിപരമായ തിരക്കുകള്‍ കാരണമാണ് കമ്മിറ്റിയില്‍ പങ്കെടുക്കാതിരുന്നതെന്നും ജയശങ്കര്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു. മുന്നണിക്കും പാര്‍ട്ടിക്കും വിരുദ്ധമായ അഭിപ്രായപ്രകടനങ്ങള്‍ സ്ഥിരമായി ഉണ്ടാകുന്നുവെന്ന് കാണിച്ച് ജയശങ്കര്‍ പാര്‍ട്ടി ലെവിയായി അടച്ച തുക ഉള്‍പ്പെടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗൂഗിള്‍ പേ വഴി തിരികെ നല്‍കിയിരുന്നു.

ഹൈക്കോടതി ഗവ. പ്ലീഡര്‍ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശക്തമായ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ പറഞ്ഞതും പാര്‍ട്ടി ജയശങ്കറിനെതിരേ തിരിയാന്‍ കാരണമായി. മുട്ടില്‍ മരംമുറിക്കേസില്‍ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ശക്തമായ ഭാഷയില്‍ വിമര്‍ശനം ഉന്നയിച്ചതും വലിയ തലവേദന സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു.

