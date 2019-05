കൊച്ചി: കുന്നത്തുനാട്ടിലെ വിവാദ ഭൂമി ഇടപാടില്‍ ഭൂമാഫിയക്ക് അനുകൂലമായി തീരുമാനമെടുത്ത റവന്യൂ വകുപ്പിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ നടപടി വേണമെന്ന് സി പി ഐ. വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരനോട് ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടതായി സി പി ഐ എറണാകുളം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി രാജു പറഞ്ഞു.

കുന്നത്തുനാട്ടില്‍ പതിനഞ്ചേക്കര്‍ ഭൂമിയുടെ ഒരുഭാഗം നേരത്തെ മണ്ണിട്ട് നികത്തിയിരുന്നു. അത് അനധികൃതമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് മുവാറ്റുപുഴ ആര്‍ ഡി ഒയും എറണാകുളം ജില്ലാ കളക്ടറും ഭൂമി പൂര്‍വസ്ഥിയിലാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. എന്നാല്‍ ആ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കുകയാണ് ലാന്‍ഡ് റവന്യൂ കമ്മീഷണറേറ്റിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ചെയ്തത്.

ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ നടപടി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ നിലവിലെ നയങ്ങള്‍ക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്നാണ് സി പി ഐയുടെ വാദം. അതിനാല്‍ തന്നെ ആ ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് സി പി ഐ ജില്ലാ നേതൃത്വം ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.

ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോണ്‍ഗ്രസ് സമരവും ഭൂമിയിലേക്ക് തിങ്കളാഴ്ച പ്രതിഷേധമാര്‍ച്ചും നടത്താനിരിക്കുകയാണ്. സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിനെതിരെ വലിയൊരു പ്രക്ഷോഭമായി ഉയര്‍ത്തിക്കൊണ്ടുവരാനാണ് ജില്ലാ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന്റെ തീരുമാനം. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ ശക്തമായി നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് സി പി ഐ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

