കല്‍പ്പറ്റ:വയനാട്ടില്‍ കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ച മൂന്നുപേരില്‍ രണ്ടുപേര്‍ രോഗമുക്തി നേടി ആശുപത്രി വിട്ടു. വിദേശത്തുനിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയതിനു പിന്നാലെയാണ് ഇവര്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

Kerala: Two out of the three #COVID19 patients have been discharged from the hospital in Wayanad district. They had tested positive after returning from abroad. pic.twitter.com/cLrx1bX1Xy