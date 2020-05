തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ 56 പ്രദേശങ്ങളെ ഹോട്ട്‌സ്‌പോട്ട് പട്ടികിയില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കി. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ ആകെ ഹോട്ട്‌സ്‌പോട്ടുകളുടെ എണ്ണം 33 ആയി.



എറണാകുളം

എടക്കാട്ടുവയല്‍- (വാര്‍ഡ് 14)

ഇടുക്കി

ഏലപ്പാറ (വാര്‍ഡ് 11, 12, 13)

ശാന്തന്‍പാറ(വാര്‍ഡ് 8)

വണ്ടന്‍മേട്(വാര്‍ഡ് 12, 14)

കണ്ണൂര്‍

ഏഴോം, കതിരൂര്‍, കൂത്തുപറമ്പ്, കോട്ടയം(മലബാര്‍), കുന്നത്തുപറമ്പ്, മോകേരി, പാനൂര്‍, പാപ്പിനിശേരി, പാട്യം, പെരളശ്ശേരി (എല്ലാ വാര്‍ഡുകളും)

കാസര്‍കോട്

ചെങ്ങള(വാര്‍ഡ് 17, 18)

ചെമ്മനാട് (22)

കൊല്ലം

പുനലൂര്‍(വാര്‍ഡ് 17)

തൃക്കറുവ(വാര്‍ഡ് 9, 10, 12, 13)

കോട്ടയം

കോട്ടയം(വാര്‍ഡ് 2, 18)

മണര്‍ക്കാട്(വാര്‍ഡ് 10, 16)

പനച്ചിക്കാട്(വാര്‍ഡ് 16)

വെല്ലൂര്‍(വാര്‍ഡ് 5)

കോഴിക്കോട്

കോഴിക്കോട് (വാര്‍ഡ് 42, 43, 44, 45, 54, 55, 56)

പാലക്കാട്

കുഴല്‍മന്ദം(വാര്‍ഡ് 10, 11, 15)

തേന്‍കുറിശ്ശി(വാര്‍ഡ് 15, 12)

തിരുവനന്തപുരം നെയ്യാറ്റിന്‍കര(വാര്‍ഡ്1, 2, 3, 4, 5, 37, 40, 41, 42, 43, 44)

വര്‍ക്കല(16, 17)

വയനാട്

അമ്പലവയല്‍(മാങ്ങോട് കോളനി)

എടവക(എല്ലാ വാര്‍ഡുകളും)

മാനന്തവാടി(എല്ലാ വാര്‍ഡുകളും)

മീനങ്ങാടി(വാര്‍ഡ് 8, 9, 10, 17)

തിരുനെല്ലി(എല്ലാ വാര്‍ഡുകളും)

വെള്ളമുണ്ട(വാര്‍ഡ് 9, 10, 11, 12 )

എന്നിവിടങ്ങളാണ് പുതിയ ഹോട്ട് സ്‌പോട്ടുകളുടെ പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങള്‍.

