തിരുവനന്തപുരം: ലോക്ക് ഡൗണ്‍ തുടരുമ്പോഴും ജനങ്ങളുടെ സ്വാഭാവിക ജീവിതത്തിന് തടസ്സമില്ലാതിരിക്കാന്‍ നല്‍കിയ ഇളവുകള്‍ പലരും ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതായി മുഖ്യന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. ജാഗ്രത കൈവിട്ടാല്‍ തിരിച്ചടിയാവുമെന്ന് നിരവധി തവണ പറഞ്ഞിട്ടും വിവാഹം, മരണം എന്നിവിടങ്ങളിലെല്ലാം ആളുകള്‍ കൂടുന്ന പരാതികള്‍ പല ഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്നും ലഭിക്കുന്നു. മരണാനന്തര ചടങ്ങില്‍ 20 പേര്‍ക്കാണ് അനുമതി. എന്നാല്‍ ഇതില്‍ സ്വയം ദുര്‍വ്യാഖ്യാനം നടത്തി ആളുകള്‍ കൂടുന്നു. വിവാഹ ചടങ്ങില്‍ അമ്പത് പേര്‍ക്കാണ് അനുമതി. എന്നാല്‍ വിവാഹത്തിന് മുമ്പും ശേഷവും ആളുകളെത്തുന്നു. ഇതൊന്നും അനുവദിക്കാവുന്ന കാര്യമല്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞു.

ലോക്ക് ഡൗണില്‍ ഇളവ് വന്നതോടെ ബസ്സുകളിലും ബസ് സ്റ്റാന്‍ഡുകളിലും അനിയന്ത്രിതമായ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഓട്ടോകളിലും മറ്റ് വാഹനങ്ങളിലും ചിലയിടത്ത് കൂടുതല്‍ ആളുകള്‍ കയറുന്നു. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പലഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്നും ഇത്തരം പരാതി ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. വിലക്ക് ലംഘിച്ച് ആളുകളെ കയറ്റുന്നവര്‍ക്കെതിരെ നടപടിയുണ്ടാവും. ഉടമയുടെ രജിസ്‌ട്രേഷനും ഡ്രൈവറുടെ ലൈസന്‍സും റദ്ദാക്കും. തിരക്ക് ഒഴിവാക്കാന്‍ പോലീസ് കാര്‍ക്കശ്യത്തോടെ ഇടപെടുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

മാര്‍ഗ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പാലിക്കാന്‍ എല്ലാവരും തയ്യാറാവണം. ഇക്കാര്യം ഓരോരുത്തരും ഉറപ്പ് വരുത്തണം. കടകളിലും ചന്തകളിലും വലിയ ആള്‍ക്കൂട്ടം കാണുന്നുണ്ട്. ഈ രീതി തുടരാന്‍ പറ്റില്ല. നമ്മുടെ ജാഗ്രതയില്‍ ഇളവ് വന്ന് കൂട. ഇക്കാര്യത്തില്‍ എം.എല്‍.എമാരുടേയും എം.പിമാരുടേയും ഇന്ന് നടന്ന യോഗത്തില്‍ സഹകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടു. സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ ജനങ്ങളെ ബോധവല്‍ക്കരിക്കുക എന്നത് ജനപ്രതിനിധികളുടെ കടമയായി കാണണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പാലിക്കുന്നത് കര്‍ശനമാക്കണം. ഇവര്‍ക്ക് വൈറസ് ബാധയുണ്ടായാല്‍ അത് ഗുരുതരമായ അവസ്ഥയുണ്ടാവും. പി.പി.ഇ കിറ്റുകള്‍ ധരിക്കാതെ രോഗികളുമായി ഇടപെടുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാകരുത്. പോലീസിന്റ കാര്യത്തിലും ഇത് ബാധകമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

Content Highlights: Registration of the vehicle and license of the driver will be cancelled