തിരുവനന്തപുരം: കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ചെക്യാടും വയനാട് തവിഞ്ഞാല്‍ പഞ്ചായത്തിലെ വാളാടും കോവിഡ് വ്യാപനം ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കുന്നുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ പറഞ്ഞു. തവിഞ്ഞാല്‍ പഞ്ചായത്തിലെ വാളാട് ഒരു കുടുംബത്തിലെ എട്ട് പേര്‍ക്കാണ് ഇന്നലെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. തുടര്‍ന്ന് 98 പേരുടെ സാമ്പിള്‍ പരിശോധിച്ചു. 43 പേര്‍ കൂടി പോസിറ്റീവായി.

പഞ്ചായത്ത് കണ്ടെയിന്റ്‌മെന്റ് സോണായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാളാട് സ്വദേശിയുടെ മരണാനന്തര ചടങ്ങിന് ശേഷം നാട്ടില്‍ രണ്ട് വിവാഹ ചടങ്ങുകളും നടന്നു. ഇതില്‍ നിരവധി പേര്‍ പങ്കെടുത്തു. ഇതാണ് വ്യാപനം കൂടാന്‍ ഇടയാക്കിയത്. ഈ ചടങ്ങുകളില്‍ പങ്കെടുത്തവരോട് എല്ലാം ആരോഗ്യവകുപ്പിനെ അറിയിക്കാന്‍ നിര്‍ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ബത്തേരിയിലും കേസുകള്‍ കൂടുകയാണ്‌. ഇവിടെ രോഗവ്യാപനത്തിന്‌ ഇടയാക്കിയ മൊത്ത വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തില്‍ ലൈസന്‍സ് റദ്ദാക്കി. അയല്‍സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് തുടര്‍ച്ചയായി ചരക്ക് വാഹനം എത്തുന്ന കടയാണിത്.

കോഴിക്കോട്ട്‌ ഇന്നലെ 12 അതിഥി തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ജില്ലയില്‍ 20-ലധികം പേര്‍ വിവാഹ, മരണാനന്തര ചടങ്ങുകളില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ പാടുള്ളതല്ല. ചെക്യാട് പഞ്ചായത്തില്‍ വിവാഹ ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുത്ത 30-ലധികം പേര്‍ക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു.

പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്ററില്‍ കേസുകള്‍ കൂടുന്നു. ഇവിടെ 3703 പേരില്‍ പരിശോധന നടത്തി. ഇന്നലെ വരെ 271 പേര്‍ക്ക് രോഗം കണ്ടെത്തി. പട്ടാമ്പിയില്‍ 7000 വീടുകളില്‍ നടത്തി. 122 വീടുകളില്‍ ലക്ഷമുള്ളവരില്‍ 10 പേര്‍ക്ക് സ്ഥിരീകരിച്ചു.

Content Highlights: No more than 20 people in the Kozhikode district are allowed to attend weddings and funerals.