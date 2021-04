തിരുവനന്തപുരം: കേരള ഗവണ്മെന്റ് മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ടീച്ചേഴ്‌സ് അസോസിയേഷന്‍ തിരുവനന്തപുരം യൂണിറ്റ് (KGMCTA) കേരളത്തില്‍ കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗം നേരിടാനുള്ള നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ആരോഗ്യ മന്ത്രിക്കും കൈമാറി. നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കാന്‍ വിദഗ്ധ സമിതി രൂപീകരിച്ചിരുന്നു.

സംഘടന മുന്നോട്ടുവെച്ച നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍

മെഡിക്കല്‍ കോളേജുകളില്‍ തീവ്രത കുറഞ്ഞ കോവിഡ് കേസുകള്‍ ചികിത്സിക്കാതെ അത്യാസന്നരും ഓക്‌സിജന്‍ / വെന്റിലേറ്റര്‍ ആവശ്യമായ രോഗികളെ മാത്രം അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുക.

ഒ.പിയിലേക്കുമുള്ള സാധാരണ രോഗിങ്ങള്‍ക്കുള്ള ചികിത്സകള്‍ പൂര്‍ണമായും ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയോ, ചെറിയ ആസ്പത്രികള്‍ മുഖേനയോ ആകുക

ടെര്‍ഷ്യറി ലെവല്‍ കെയര്‍ കൊടുക്കേണ്ട മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ഡോക്ടര്‍മാരെ സെക്കണ്ടറി / പ്രൈമറി കെയര്‍ സെന്റര്‍ കളിലേക്കു വിന്യസിക്കരുത്

കോവിഡ് ചികിത്സ സംബന്ധിച്ചുള്ള ക്രമീകരണങ്ങള്‍ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനായി മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ കോവിഡ് വാര്‍ റൂം തുടങ്ങുക

ഐസിയു ബെഡ്, ഓക്‌സിജന്‍ ബെഡ് എന്നിവയെ പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങള്‍ തത്സമയം മനസ്സിലാക്കി ചികിത്സാ സംവിധാനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിക്കുക.

മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഹൈ ഫ്‌ളോ നേസല്‍ ഓക്‌സിജനും വെന്റിലേറ്ററുകളും പുതിയതായി ലഭ്യമാക്കുക

ഇതുവരെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ മാത്രം 200 ഇല്‍ പരം ഡോക്ടര്‍മാര്‍ക്ക് കോവിഡ് ബാധിക്കുകയുണ്ടായി. മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലെ ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക് ആവശ്യം വന്നാല്‍ ഐസിയു ഉള്‍പ്പെടെ ഉള്ള പ്രത്യേക സൗകര്യങ്ങള്‍ ഒരുക്കുക.

കോവിഡ് ബാധിച്ചു സ്ഥിരമായ വൈകല്യങ്ങള്‍ സംഭവിക്കുന്ന സ്റ്റാഫുകള്‍ക്ക് കോവിഡ് പ്രത്യേക ഡിസബിലിറ്റി ഇന്‍ഷുറന്‍സ് നടപ്പിലാക്കുക

വൃക്ക സംബന്ധമായ രോഗങ്ങള്‍ ഉള്ളവരില്‍ കോവിഡ് മരണനിരക്ക് വളരെ കൂടുതലാണ് . ഇത് കുറക്കാന്‍ കോവിഡ് രോഗികള്‍ക്കുള്ള ഡയാലിസിസ് സംവിധാനങ്ങള്‍ വര്‍ധിപ്പിക്കുക.

മെഡിക്കല്‍/ പിജി വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ പരീക്ഷകള്‍ വൈകിക്കരുത്, കോണ്‍ട്രാക്ട് പ്രകാരത്തില്‍ അടിയന്തരമായി റസിഡന്റ് ഡോക്ടര്‍മാരെയും , നേഴ്‌സ്മാരെയും , ഗ്രേഡ് 1 ഗ്രേഡ് 2 അറ്റന്‍ഡര്‍ മാരെയും ക്ലീനിങ് സ്റ്റാഫിനെയും, മെഡിക്കല്‍ സോഷ്യല്‍ വര്‍ക്കര്‍മാരെയും നിയമിക്കുക.

ഓണ്‍ലൈന്‍ പഠനത്തിന് മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളെയും അതിവേഗ ഇന്റര്‍നെറ്റ് വഴി ബന്ധിപ്പിക്കുക.

കോവിഡ് റിസേര്‍ച്ചിനു വേണ്ടി പ്രത്യേക പരിഗണ കൊടുക്കുക.

കേരളത്തില്‍ കോവിഡിന്റെ അതിവ്യാപനം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാല്‍ കഴിയുമെങ്കില്‍ കുറഞ്ഞത് രണ്ടാഴ്ചത്തേക്കെങ്കിലും ലോക്ക് ഡൗണ്‍ പരിഗണിക്കുക

Content Highlight: Covid second wave: Medical College Doctors Association submitted proposals to the government