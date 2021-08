ന്യൂഡല്‍ഹി:കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം വര്‍ധിക്കുന്ന കേരളത്തിന് ആശങ്ക വര്‍ധിപ്പിച്ച് കേന്ദ്രത്തിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ട്. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയില്‍ വാക്‌സിന്‍ രണ്ട് ഡോസും എടുത്തവരില്‍ രോഗവ്യാപനം കൂടുതലെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

ജില്ലയില്‍ രണ്ട് ഡോസും സ്വീകരിച്ചിട്ടും രോഗബാധിതരായവരുടെ എണ്ണം 5000 കടന്നു. ഇതില്‍ 258 പേര്‍ വാക്‌സിനെടുത്ത് രണ്ടാഴ്ച പിന്നിട്ട ശേഷമാണ് രോഗബാധിതരായത്. ഒരു ഡോസ് വാക്‌സിന്‍ സ്വീകരിച്ചിട്ടും രോഗം ബാധിച്ചത് 14,000ല്‍ അധികം പേര്‍ക്കാണ്. ഇതില്‍ 4490 പേര്‍ വാക്‌സിനെടുത്ത് 15 ദിവസം പിന്നിട്ട ശേഷമാണ് രോഗബാധിതരായത്.

സംസ്ഥാനത്തെ കോവിഡ് സാഹചര്യം പഠിക്കാനെത്തിയ ആറംഗ സംഘമാണ് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയത്തിന് റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിച്ചത്. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയില്‍ വാക്‌സിന്‍ വിതരണത്തില്‍ പിഴവ് സംഭവിച്ചോ എന്നതുള്‍പ്പെടെ പഠനവിധേയമാക്കാനും കേന്ദ്രം നിര്‍ദേശിച്ചു.

വാക്‌സിനെടുത്ത ശേഷവും രോഗബാധിതരാകുന്നവരുടെ പട്ടിക സംബന്ധിച്ച് കേരളത്തില്‍ ഔദ്യോഗിക പഠനം നടന്നിട്ടുള്ളത് പത്തനംതിട്ടയില്‍ മാത്രമാണ്. മറ്റ് ജില്ലകളില്‍ കൂടി സമാനമായ പഠനം നടത്തിയാല്‍ മാത്രമേ കൂടുതല്‍ വ്യക്തത വരികയുള്ളൂ.

മറ്റ് ജില്ലകളിലും സമാനമായ പട്ടിക തയ്യാറാക്കി റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ കേന്ദ്രം സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കോവിഡ് വ്യാപനം തടയാന്‍ കൂടുതല്‍ വാക്‌സിന്‍ ഡോസുകള്‍ വേണമെന്ന് കേരളം കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനിടേയാണ് പുതിയ റിപ്പോര്‍ട്ട് പുറത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്.

