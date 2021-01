തിരുവനന്തപുരം: നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പോസ്റ്റല്‍ വോട്ട് സൗകര്യം മൂന്നു വിഭാഗത്തിന്. കോവിഡ് ബാധിതര്‍ക്കും ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്കും 80 വയസ്സു കഴിഞ്ഞവര്‍ക്കുമാണ് പോസ്റ്റല്‍ വോട്ട് സൗകര്യം ലഭിക്കുക. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കര്‍മ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കാന്‍ ആരോഗ്യ വകുപ്പിന് മുഖ്യതിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസര്‍ നിര്‍ദേശം നല്‍കി.

കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ മുഖ്യതിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസര്‍ ടിക്കാറാം മീണയ്ക്ക് ഇത് സംബന്ധിച്ച മാര്‍ഗനിര്‍ദേശം നല്‍കി. കോവിഡ് രോഗികള്‍, ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍, 80 വയസ്സു കഴിഞ്ഞവര്‍ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് വിഭാഗത്തിനാണ് നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പോസ്റ്റല്‍ വോട്ട് സൗകര്യം ഉള്ളത്. വോട്ടെടുപ്പിന്റെ അവസാന മണിക്കൂറിലായിരിക്കും കോവിഡ് രോഗികള്‍ക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കുക.

കോവിഡ് ജാഗ്രത പാലിച്ചു കൊണ്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസര്‍ ടിക്കാറാം മീണ ഇന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അധികൃതരുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തി. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കര്‍മപദ്ധതി തയ്യാറാക്കാന്‍ നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിട്ടുമുണ്ട്. ഒരാഴ്ചയാണ് ഇതിന് സമയം നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില്‍ ആരോഗ്യവകുപ്പ് കര്‍മപദ്ധതി തയ്യാറാക്കും.

വിജ്ഞാപനം വന്ന് അഞ്ചുദിവസത്തിനുള്ളില്‍ പോസ്റ്റല്‍ വോട്ട് സൗകര്യം ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ റിട്ടേണിങ് ഓഫീസര്‍ക്ക് രേഖാമൂലം അപേക്ഷ നല്‍കണം. കോവിഡ് കാലത്ത് നടക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പായതിനാല്‍ സംസ്ഥാനതലം മുതല്‍ ബൂത്തുതലം വരെ ഹെല്‍ത്ത് നോഡല്‍ ഓഫീസര്‍മാരെ നിയോഗിക്കാനും നിര്‍ദേശമുണ്ട്.

കോവിഡ് കാലത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമ്പോള്‍ അതിന് ആവശ്യമായ മുന്‍കരുതലുകള്‍- മാസ്‌ക്, സാനിറ്റൈസര്‍, പി.പി.ഇ. കിറ്റ് തുടങ്ങിയവയെല്ലാം മെഡിക്കല്‍ സര്‍വീസ് കോര്‍പറേഷനില്‍നിന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് വാങ്ങണം. ഇതിന് ചെലവാകുന്ന തുക തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ ആരോഗ്യവകുപ്പിന് നല്‍കും.

