കോട്ടയം: ആംബുലന്‍സ് ഡ്രൈവറില്‍നിന്ന് പീഡനം നേരിട്ട കോവിഡ് ബാധിത ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചു. കോട്ടയം മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ കൊറോണ ചികിത്സ മുറിയിലാണ് ആത്മഹത്യാശ്രമം നടന്നത്. നഴ്‌സുമാരും ആശുപത്രി സുരക്ഷ ജീവനക്കാരും സമയത്ത് ഇടപെട്ടതിനെ തുടര്‍ന്ന് ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാനായി.

വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചക്കു ശേഷമാണ് സംഭവം. ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനു ശേഷം കുളിമുറിയിലേക്ക് പോയ പെണ്‍കുട്ടി പുറത്തു വരാന്‍ വൈകി. തുടര്‍ന്ന് നഴ്‌സുമാര്‍ വാതില്‍ തുറക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചു. എന്നാല്‍ പെണ്‍കുട്ടി അവ്യക്തമായി പ്രതികരിച്ചതല്ലാതെ വാതില്‍ തുറന്നില്ല. തുടര്‍ന്ന് സുരക്ഷാജീവനക്കാര്‍ വാതില്‍ തകര്‍ത്ത് അകത്തുകയറി. അപ്പോഴാണ് ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ച നിലയില്‍ പെണ്‍കുട്ടിയെ കണ്ടത്. ഉടന്‍ തന്നെ പെണ്‍കുട്ടിയെ നിരീക്ഷണ മുറിയിലേക്ക് മാറ്റി.

ഒരാഴ്ച മുമ്പാണ് പെണ്‍കുട്ടി ലൈംഗിക അതിക്രമത്തിന് വിധേയ ആയത്. കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനു പിന്നാലെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനിടെ ആംബുലന്‍സ് ഡ്രൈവര്‍ പെണ്‍കുട്ടിയെ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ആദ്യം പത്തനംതിട്ട ആശുപത്രിയില്‍ ആയിരുന്ന പെണ്‍കുട്ടിയെ പിന്നീടാണ് കോട്ടയം മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റിയത്.

(ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല, മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുക. Toll free helpline number: 1056)

