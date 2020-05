വടകര: ''ക്വാറന്റീന്‍ കേന്ദ്രത്തില്‍ പോകാന്‍ തയ്യാറായാണ് ഞാന്‍ ചെന്നൈയില്‍നിന്ന് എത്തിയത്. പക്ഷേ, രണ്ടിടത്ത് പോയിട്ടും എനിക്ക് പ്രവേശനം കിട്ടിയില്ല. കുറെ അലഞ്ഞു. ഒരുദിവസം ഭക്ഷണംപോലും കഴിച്ചില്ല.'' -ചെന്നൈയില്‍നിന്നെത്തി കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ച നരിപ്പറ്റ സ്വദേശിയുടെ വാക്കുകളാണിത്.

ക്വാറന്റീന്‍ സൗകര്യം കിട്ടാതെ ഒരുരാത്രി മുഴുവന്‍ വടകരയിലെ കടത്തിണ്ണയില്‍ കഴിഞ്ഞെന്ന വാര്‍ത്ത വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ക്ക് വഴിവെക്കുമ്പോള്‍, എന്താണ് അന്നുരാത്രി സംഭവിച്ചതെന്ന് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയില്‍ കഴിയുന്ന ഇദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നു. ഇദ്ദേഹം ഉള്‍പ്പൈടയുള്ള പത്തംഗസംഘം ചെന്നൈയില്‍നിന്ന് വാളയാറിലെത്തിയത് 10-ന് പുലര്‍ച്ചെയാണ്. പാസില്ലാത്തതിനാല്‍ വൈകീട്ടുവരെ അവിടെനിന്നു. വടകരയിലെത്താന്‍ രാത്രി 12 മണിയായി. വടകര സ്വദേശിയും തിരുവള്ളൂര്‍ സ്വദേശിയുമാണ് ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നത്.

''പുതിയ സ്റ്റാന്‍ഡിലെത്തുമ്പോള്‍ അവിടെ മൂന്ന് പോലീസുകാരുണ്ടായിരുന്നു. ഇവരോട് കാര്യം പറഞ്ഞു. തൊട്ടടുത്തുള്ള ആലക്കല്‍ റെസിഡന്‍സിയിലാണ് ക്വാറന്റീന്‍ കേന്ദ്രമെന്ന് പോലീസുകാര്‍ പറഞ്ഞു. വടകര സ്വദേശിയെ അവിടെ പ്രവേശിപ്പിച്ചു, എനിക്ക് പ്രവേശനം നല്‍കാന്‍ പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. വീണ്ടും പുറത്തിറങ്ങി പോലീസുകാരോട് സംഭവം പറഞ്ഞു. കടത്തിണ്ണയില്‍ ഇരിക്കാന്‍ അവര്‍ നിര്‍ദേശം നല്‍കി...''

ഇതിനിടെ ഒപ്പംവന്ന മറ്റൊരാള്‍ തിരുവള്ളൂരിലേക്ക് പോയി. ഇയാളെ കൊണ്ടുവിട്ട വണ്ടി തിരിച്ച് പുതിയ സ്റ്റാന്‍ഡില്‍ തന്നെയെത്തി. ഈ വണ്ടിയില്‍ പുലര്‍ച്ചെ നാലുമണിവരെ കിടന്നുറങ്ങി. വണ്ടി പോയശേഷം വീണ്ടും കടത്തിണ്ണയില്‍. പോലീസുകാരെ വീണ്ടും സമീപിച്ചു. അവര്‍ നരിപ്പറ്റ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിനെ വിളിച്ച് കാര്യം പറഞ്ഞു. വടകര ആയുര്‍വേദ ആശുപത്രിയില്‍ ക്വാറന്റീന്‍ കേന്ദ്രമുണ്ടെന്ന വിവരം അങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത്.

നേരം വെളുത്തശേഷം പഴയസ്റ്റാന്‍ഡിലേക്ക് നടന്നു. അവിടെയാണ് ആശുപത്രിയെന്നാണ് ആരോ പറഞ്ഞത്. സ്റ്റാന്‍ഡിലെത്തി മെഡിക്കല്‍ ഷോപ്പില്‍ അന്വേഷിച്ചപ്പോള്‍ പാലോളിപ്പാലത്താണെന്നറിഞ്ഞു. ഓട്ടോ വിളിച്ച് അങ്ങോട്ടുപോയി. പക്ഷേ, അവിടെ അങ്ങനെയൊരു സൗകര്യം ഇല്ലെന്ന് മനസ്സിലായതോടെ മടങ്ങി.

''അപ്പോഴേക്കും ഞാന്‍ എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഒരു ദിവസമായിരുന്നു നല്ല ക്ഷീണം തോന്നി. അങ്ങനെയാണ് ബസ് സ്റ്റോപ്പില്‍ ഇരുന്നത്. പിന്നെ നാട്ടുകാരെത്തി, പോലീസെത്തി. അവര്‍ ഭക്ഷണം വാങ്ങിത്തന്നു. പിന്നെ ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകരും കൗണ്‍സിലറുമെല്ലാമെത്തി ആംബുലന്‍സ് ഏര്‍പ്പാടാക്കി വീട്ടിലേക്ക് വിട്ടു...'' വാളയാറില്‍നിന്ന് വിട്ടശേഷം നരിപ്പറ്റ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിനെ കാര്യം അറിയിച്ചിരുന്നതായി ഇദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. എന്നാല്‍, എവിടെ ക്വാറന്റീനില്‍ കഴിയണമെന്ന നിര്‍ദേശം കിട്ടിയില്ല. വീട്ടില്‍ അനിയനും കുട്ടികളുമൊക്കെയുള്ളതിനാലാണ് രാത്രിയില്‍ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാതിരുന്നത്.

വീട്ടില്‍ ക്വാറന്റീന്‍ സൗകര്യം ഒരുക്കിയിരുന്നു

ചെന്നൈയില്‍നിന്ന് നരിപ്പറ്റ സ്വദേശി വരുന്നതായ വിവരം കിട്ടിയത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരന്‍ വിളിച്ചുപറഞ്ഞപ്പോഴാണ്. രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാത്തതിനാല്‍ ഔദ്യോഗികമായ വിവരമൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. സഹോദരന്‍ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോള്‍തന്നെ വീട്ടില്‍ത്തന്നെ ക്വാറന്റീന്‍ സൗകര്യം ഒരുക്കണമെന്ന് നിര്‍ദേശിച്ചു. അനിയനോടും കുടുംബത്തോടും മാറിത്താമസിക്കാനും പറഞ്ഞു. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ പോലീസുകാര്‍ വിളിച്ചപ്പോള്‍ ആംബുലന്‍സ് സൗകര്യം ഏര്‍പ്പാടാക്കി നല്‍കാനും പറഞ്ഞിരുന്നു. എ.കെ. നാരായണി, (പ്രസിഡന്റ്, നരിപ്പറ്റ പഞ്ചായത്ത്)

നഗരസഭയ്ക്ക് വീഴ്ചസംഭവിച്ചിട്ടില്ല

നരിപ്പറ്റ സ്വദേശിക്ക് ക്വാറന്റീന്‍ സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നതില്‍ നഗരസഭയ്ക്ക് വീഴ്ചസംഭവിച്ചെന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രചാരണം ശരിയല്ല. നഗരസഭ നിവാസികളായതും യാത്രാപാസ് കിട്ടിയതും വീട്ടില്‍ ക്വാറന്റീന്‍ സൗകര്യം ഇല്ലാത്തവരുമായ ഇതരംസസ്ഥാനങ്ങളില്‍നിന്നെത്തുന്നവര്‍ക്കാണ് സ്ഥാപന ക്വാറന്റീന്‍ സൗകര്യം നല്‍കുന്നത്. ചെന്നൈയില്‍നിന്ന് വന്നയാള്‍ നരിപ്പറ്റ പഞ്ചായത്ത് നിവാസിയായതിനാല്‍ ഇയാള്‍ വരുന്ന വിവരം നഗരസഭയ്ക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. കെ. ശ്രീധരന്‍, (വടകര നഗരസഭാ ചെയര്‍മാന്‍)

ബസ്സ്റ്റോപ്പില്‍ അണുനശീകരണം നടത്തി

വടകര: കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെന്നൈയില്‍ നിന്നെത്തിയ കോവിഡ്രോഗി സഞ്ചരിച്ച വടകരയിലെ വിവിധയിടങ്ങള്‍ അഗ്‌നിശമനസേന അണുവിമുക്തമാക്കി. പാലോളിപ്പാലം ബസ് സ്റ്റോപ്പ്, ഗവ. ആയുര്‍വേദ ആശുപത്രി എന്നിവിടങ്ങളാണ് ശുചീകരിച്ചത്. സീനിയര്‍ ഫയര്‍ഓഫീസര്‍ ഐ. ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്‍, പി.വരുണ്‍രാജ്, റഷീദ് എന്നിവര്‍ നേതൃത്വം നല്‍കി.

'ഉത്തരവാദികള്‍ക്കെതിരെ നടപടി വേണം'

വടകര: ചെന്നൈയില്‍നിന്ന് വടകരയിലെത്തിയ നരിപ്പറ്റ സ്വദേശിക്ക് തെരുവില്‍ കഴിയേണ്ടിവന്ന അവസ്ഥ അപമാനകരമാണെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് വടകര മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി കുറ്റപ്പെടുത്തി. അധികൃതര്‍ക്കെതിരേ കര്‍ശനനടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് പി.എസ്. രഞ്ജിത്ത് കുമാര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഉത്തരവാദികളായ നഗരസഭ അധികാരികള്‍ക്ക് എതിരേ ശക്തമായ നടപടി വേണമെന്ന് യുവമോര്‍ച്ച മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

കുറ്റക്കാര്‍ക്കെതിരേ ശക്തമായ നടപടിവേണമെന്ന് മണ്ഡലം മുസ്ലിം ലീഗ് കമ്മിറ്റി ആവശ്യപ്പെട്ടു. എം.സി. വടകര അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.

പിരിച്ചുവിടണം

വടകര: കോവിഡ് രോഗിയെ കടത്തിണ്ണയില്‍ കിടക്കാന്‍ നിര്‍ദേശിച്ച പോലീസുകാരെ സര്‍വീസില്‍നിന്ന് പിരിച്ചുവിടണമെന്ന് യൂത്ത് ലീഗ് നിയോജകമണ്ഡലം കമ്മിറ്റി ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രസിഡന്റ് എ.വി. സെനീദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.

നരിപ്പറ്റ: നരിപ്പറ്റ സ്വദേശിക്ക് പീടികത്തിണ്ണയില്‍ കിടന്നുറങ്ങേണ്ടി വന്നത് പോലീസിന്റെയും സര്‍ക്കാരിന്റെയും ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റെയും അനാസ്ഥമൂലമാണെന്ന് യൂത്ത് ലീഗ് നരിപ്പറ്റ പഞ്ചായത്ത് കമ്മറ്റി ആരോപിച്ചു. പി.കെ. റഈസ് അധ്യക്ഷനായി.

