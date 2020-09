തൃശ്ശൂർ: ആറന്മുളയിൽ കോവിഡ് രോഗിയെ പീഡിപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ ആരോഗ്യമന്ത്രിയെയും സാംസ്കാരിക നായകരെയും രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് ബി.ജെ.പി. വക്താവ് ബി. ഗോപാലകൃഷ്ണൻ. കേരളത്തിലെ സാംസ്കാരിക നായകർക്ക് കോവിഡ് ബാധിച്ചോയെന്നും കോവിഡ് രോഗിയെ പീഡിപ്പിച്ച പ്രതിക്കെതിരേ എന്തുകൊണ്ടാണ് സാംസ്കാരിക നായകർ മിണ്ടാത്തതെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.

കോവിഡ് രോഗിയെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുന്നതിൽ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കാതെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ കാണിച്ച അനാസ്ഥ കുറ്റകരമായ അപമാനമാണ്. ലോകത്ത് ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കാം കോവിഡ് രോഗിയെ ബലാത്സംഗം ചെയുന്നത്. സാംസ്കാരിക നായകർക്ക് കോവിഡ് ബാധിച്ചോ? മാസ്ക്ക് ധരിക്കുന്നത് മനസ്സും മുഖവും മറയ്ക്കാനല്ലെന്ന് കേരളത്തിലെ സാംസ്കാരിക നായകർ തിരിച്ചറിയണം. ആറന്മുളയിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച യുവതിയെ പീഡിപ്പിച്ച പ്രതിക്കെതിരെ എന്തുകൊണ്ട് സാംസ്കാരിക നായകർ മിണ്ടുന്നില്ല. കേരളം ലോകത്തിന്റെ മുൻപിൽ തല കുനിച്ച് നാണം കെടുമ്പോഴും ഇടതുപക്ഷ ഭക്തി മൂത്ത് സാംസ്കാരിക ഒപ്പ് വാദികളെ കാണുമ്പോൾ പരമപുച്ഛം തോന്നുന്നു.- ബി. ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു.

പീഡനം നടത്തിയവനേക്കാൾ വലിയ കുറ്റകൃത്യമാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ചെയ്തതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. കോവിഡ് രോഗികളെ ഇങ്ങനെയാണൊ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത്. ഇത് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമെന്ന് പറഞ്ഞ് കൈകഴുകുന്ന ആരോഗ്യ മന്ത്രി ഗുജറാത്തിലും യു.പിയിലും നടക്കുന്ന ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളെ പെരുപ്പിച്ച് കാട്ടി കോലാഹലമുണ്ടാക്കുന്നതും സാംസ്കാരിക നായകരുടെ ഉത്‌കണ്ഠ മുന്നറിയിപ്പായി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് അയച്ച് കൊടുക്കാറുള്ളതും സ്ഥിരം സംഭവങ്ങളാണല്ലോ. ഓണം കഴിഞ്ഞത് ഭാഗ്യം, അല്ലെങ്കിൽ വാമനനെ കൊണ്ട് ഈ സാംസ്കാരിക അധോലോക നായകരെ പാതാളത്തിലേക്ക് ചവിട്ടി താഴത്തുമായിരുന്നു, ഒറ്റപ്പട്ട സംഭവമെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രതിയ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആരോഗ്യ മന്ത്രിയെ ടീച്ചറമ്മ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പോലും കേരളത്തിലെ അമ്മമാർക്ക് അപമാനമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Content Highlights:covid patient raped by ambulance driver in aranmula bjp leader b gopalakrishnan against health minister