കൊച്ചി: നാളെ മുതൽ ജില്ലയിൽ കർശന നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരുമെന്ന് കമ്മിഷണർ സി.എച്ച്. നാഗരാജു. ജില്ലാ അതിർത്തികൾ ബാരിക്കേഡുകൾ കൊണ്ട് അടക്കും. അനാവശ്യയാത്ര നടത്തുന്നവർക്കെതിരേ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ജില്ലാ അതിർത്തി കടന്നു വരുന്നവരെ പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ കടത്തി വിടുകയുള്ളൂ. സർക്കാർ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന അവശ്യ സർവീസുകൾക്ക് മാത്രമായിരിക്കും യാത്രാ അനുമതി നൽകുക. അല്ലാതെയുള്ള നിയമലംഘകർക്കെതിരേ കേസെടുക്കും.

ജില്ലയിൽ വാഹന പരിശോധന കർശനമായി നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട്. വാഹനങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയും വണ്ടിയുടെ നമ്പർ, ഫോൺ നമ്പരടക്കം നോട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത്തരക്കാർ വീണ്ടും നിയമലംഘനം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ എഫ്.ഐ.ആർ. അടക്കമുള്ള കർശന നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് പോകുമെന്നും കമ്മിഷണർ പറഞ്ഞു.

Content Highlights:Covid outbreak Strict restrictions imposed in Kochi says Commissioner C H Nagaraju