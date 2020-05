ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ് 19 മഹാമാരിക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തെ സഹായിക്കുന്നതിന് അമ്പലങ്ങളും തീര്‍ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളും തുറക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്ന് പുരോഹിതരുടെ ദേശീയ സംഘടന. കൊറോണ വൈറസ് അസുരനാണെന്നും അതിനെ ഇല്ലാതാക്കാന്‍ ദൈവീക ശക്തികള്‍ക്കു മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നും പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് നല്‍കിയ കത്തില്‍ സംഘടന പറയുന്നു. അഖില ഭാരതീയ തീര്‍ഥ പുരോഹിത് മഹാസഭ എന്ന സംഘടനയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കത്ത് നല്‍കിയത്.

എല്ലാ അമ്പലങ്ങളും പുണ്യസ്ഥലങ്ങളും തീര്‍ഥാടനകേന്ദ്രങ്ങളും തുറന്നാല്‍ കൊറോണ വൈറസിന് ഒരു അപകടവും ഉണ്ടാക്കാന്‍ കഴിയില്ല. ലോക്ക്ഡൗണിനെ തുടര്‍ന്ന് ക്ഷേത്രങ്ങള്‍ അടച്ചത് പുരോഹിതര്‍ക്ക് കാര്യമായ സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും പുരാഹിതര്‍ക്കായി പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക പാക്കേജ് അനുവദിക്കണമെന്നും കത്തില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തില്‍ ചില നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ ക്ഷേത്രങ്ങള്‍ തുറക്കാമെന്നും കത്തില്‍ പറയുന്നു.

ക്ഷേത്രങ്ങളെ ഫാക്ടറികളേപ്പോലെയാണ് ലോക്ക്ഡൗണ്‍ കാലത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്തതെന്നും ദേവന്‍മാരുടെ കോപമായിരിക്കാം ഇന്ത്യ ഇപ്പോള്‍ അനുഭവിക്കുന്നതെന്നും സംഘടനയുടെ ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് മഹേഷ് പതക് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ക്ഷേത്രങ്ങള്‍ അടച്ചതോടെ ദേവന്‍മാരും വിശ്വാസികളും തമ്മിലുള്ള അകലം വര്‍ധിച്ചു. വീടുകളില്‍ വെച്ച് നടത്തുന്ന പ്രാര്‍ഥനകളിലൂടെ അകലം ഇല്ലാതാക്കാനാവില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ദൈവിക ശക്തികള്‍ക്കു മാത്രം കൊല്ലാന്‍ കഴിയുന്ന ഒരു അസുരനാണ് കൊറോണ വൈറസ്. ഒരുമിച്ചുള്ള പ്രാര്‍ഥനകളുടെ ഫലമായി ദൈവത്തിന് ഭക്തരെ രക്ഷപ്പെടുത്താന്‍ കഴിയും എന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് നല്‍കിയ കത്തിന്റെ പകര്‍പ്പ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായ്ക്കും നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്നും മഹേഷ് പതക് പറഞ്ഞു.

Content Highlights: Covid ‘demon’ can only be killed by divine forces: Priest body urges PM to reopen temples