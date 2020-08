പൈനാവ്: കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ഇടുക്കി ജില്ലയില്‍ മാതൃകാപരമായ ഏകോപനമാണ് നടന്നു വരുന്നതെന്ന് വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി എം.എം. മണി. ഇതര ജില്ലകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇടുക്കിയില്‍ കോവിഡ് രോഗവ്യാപനത്തില്‍ കുറവുള്ളതായും രോഗബാധിതരുള്ള പ്രദേശത്തു നിന്നും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേയ്ക്കുള്ള വ്യാപനം നിയന്ത്രിക്കാനാകുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കോവിഡ്, മഴക്കെടുതി പ്രതിരോധ മുന്‍കരുതല്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് കളക്ട്രേറ്റില്‍ നടന്ന സര്‍വ്വകക്ഷിയോഗത്തില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി.

ജനങ്ങളെ കൂടുതല്‍ ബോധവല്‍ക്കുന്നതിനായി ഓരോ വാര്‍ഡ് തലത്തിലും രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികളും ജനപ്രതിനിധികളും ചേര്‍ന്ന് സര്‍വ്വകക്ഷി യോഗം ചേര്‍ന്ന് സമിതികള്‍ രൂപീകരിച്ച്, പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഏകോപിപ്പിക്കണമെന്നും കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികളും എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളും ഒറ്റക്കെട്ടായി പങ്കാളികളാകണമെന്നും മന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു. നിലവില്‍ സംതൃപ്തമായ പ്രവര്‍ത്തനമാണ് പ്രതിരോധ നടപടികളില്‍ ജില്ലാ ഭരണകൂടം കാഴ്ച വയ്ക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

കോവിഡ് വ്യാപനം കണക്കിലെടുത്ത് പരമാവധി ആള്‍ക്കൂട്ടം ഒഴിവാക്കി സാമൂഹിക അകലം ഉറപ്പാക്കണമെന്നും റോഡരുകില്‍ അപകടാവസ്ഥയില്‍ നില്‍ക്കുന്ന മരങ്ങള്‍ അടിയന്തിരമായി മുറിച്ചു മാറ്റണമെന്നും ഡീന്‍ കുര്യാക്കോസ് എം.പി. നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു. മാസ്‌ക് ധരിച്ചും സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ചും കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പാലിക്കുന്നതില്‍ ജനങ്ങള്‍ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും ചരക്കുമായി എത്തുന്ന വാഹനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് അതാത് വ്യാപാരികളോ സ്ഥാപന ഉടമകളോ ഭക്ഷണം വാഹനത്തിലെത്തിച്ച് നല്‍കണമെന്നും അവര്‍ പുറത്തിറങ്ങി മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ കയറാനുള്ള സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കണമെന്നും സര്‍വകക്ഷി യോഗം ആവശ്യപെട്ടു.

കണ്ടെയിന്‍മെന്റ് മേഖലയിലെ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ പാലിക്കാന്‍ ജനങ്ങളെ സജ്ജരാക്കണമെന്നും എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും ഉള്‍പ്രദേശങ്ങളിലടക്കം ജാഗ്രതാ അനൗണ്‍സ്‌മെന്റുകള്‍ നടത്തണമെന്നും റോഷി അഗസ്റ്റ്യന്‍ എം.എല്‍.എ. നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു. അതേസമയം, ലോക്ക് ഡൗണ്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ജനങ്ങള്‍ സ്വമേധയാ പാലിക്കാതെ വരുമ്പോഴാണ് പോലീസിന് ഇടപെടേണ്ടി വരുന്നതെന്നും അതേസമയം ഈ പ്രത്യേക ചുമതല പോലീസ് ദുര്‍വിനിയോഗം ചെയ്യാതിരിക്കാന്‍ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ താഴേതലങ്ങളില്‍ ഏകോപിപ്പിക്കണമെന്നും കോവിഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് ലാബിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം വൈകാതെ ആരംഭിക്കണമെന്നും പി.ജെ. ജോസഫ് എം.എല്‍.എ പറഞ്ഞു. കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ പോലീസ് അധിക ചുമതല നല്‍കിയതോടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ നിന്നും ആരോഗ്യ വിഭാഗം പിറകോട്ടു പോകരുതെന്നും മഴക്കെടുതിയില്‍ വണ്ടിപ്പെരിയാര്‍, ഏന്തയാര്‍ പോലുള്ള പ്രദേശങ്ങളില്‍ ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള വെള്ളക്കെട്ടുകള്‍ ഒഴിവാക്കാന്‍ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും ഇ.എസ്. ബിജിമോള്‍ എം.എല്‍.എ. ആവശ്യപ്പെട്ടു.

കോവിഡ് ടെസ്റ്റിനായുള്ള ലാബ് തയ്യാറാണെന്നും ഇവിടെ നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഡോക്ടര്‍മാരും ടെക്‌നീഷ്യന്‍മാരും ട്രെയിനിംഗില്‍ പങ്കെടുത്തു വരികയാണെന്നും ഐ.സി.എം.ആറിന്റെ അനുമതി കൂടി ലഭിച്ചാല്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ കോവിഡ് പരിശോധന ആരംഭിക്കാനാകുമെന്നും ജില്ലാ കളക്ടര്‍ എച്ച്. ദിനേശന്‍ അറിച്ചു. പോലീസും ആരോഗ്യ വകുപ്പുമായി കൂടി ആലോചിച്ച ശേഷമാണ് കോവിഡ് രോഗബാധിതരുടെ രോഗ ഉറവിടത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ കണ്ടെയിന്‍മെന്റ് സോണുകള്‍ നിശ്ചയിക്കുന്നതെന്നും ജില്ലാ കളക്ടര്‍ പറഞ്ഞു.

മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലെ ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റിലേയ്ക്ക് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ജീവനക്കാരെ നിയമിച്ചതായും ജല ശുദ്ധീകരണ ടെസ്റ്റ് പ്രഥമ ഘട്ടം നടത്തിയിട്ടുള്ളതായും രണ്ടാമത് അയച്ച സാംപിളിന്റെ ഫലം കൂടി ലഭിച്ചാലുടന്‍ യൂണിറ്റ് പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാനാകുമെന്നും ഡി.എം.ഒ. ഡോ. എന്‍. പ്രിയ അറിയിച്ചു. ഈ മാസം 15-ന് തന്നെ ജനറല്‍ ഒ.പി. ആരംഭിക്കുമെന്നും പ്രത്യേക പനി ക്ലിനിക്ക് തുടങ്ങുമെന്നും കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്കായി 2200-ല്‍ അധികം ആന്റിജന്‍ ടെസ്റ്റുകള്‍ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞതായും പുതുതായി 6000 ആന്റിജന്‍ ടെസ്റ്റ് കിറ്റുകള്‍ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളതായും ഡി.എം.ഒ. അറിയിച്ചു.

ആരോഗ്യ വിഭാഗവുമായി യോജിച്ച പ്രവര്‍ത്തനമാണ് ജില്ലയില്‍ പോലീസ് നല്‍കിവരുന്നതെന്നും വീട്ടു സാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്നതിന് ഹോം ഡെലിവറി സംവിധാനം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയാല്‍ ജനത്തിരക്ക് കുറയ്ക്കാന്‍ കൂടുതല്‍ പ്രയോജനപ്രദമാകുമെന്നും എസ്.പി. ആര്‍. കറുപ്പസ്വാമി പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, ശക്തമായ കാറ്റില്‍ സംസ്ഥാനത്ത് വിവിധയിടങ്ങളില്‍ വൈദ്യുതി പോസ്റ്റുകള്‍ ഒടിഞ്ഞും വൈദ്യുതി ലൈനില്‍ മരം വീണും വൈദ്യുതി തടസം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും കെ.എസ്.ഇ.ബി.യിലെ മുഴുവന്‍ ജീവനക്കാരും കര്‍മ്മനിരതരായി വൈദ്യുതി ബന്ധം പുന:സ്ഥാപിക്കാനുള്ള പരിശ്രമത്തിലാണെന്നും ആവശ്യമെങ്കില്‍ കൂടുതല്‍ കരാര്‍ ജീവനക്കാരെയും പെന്‍ഷനായ ജീവനക്കാരെയും നിയോഗിച്ചാണെങ്കിലും വൈദ്യുതി തടസം പരിഹരിക്കാന്‍ നടപടിയെടുക്കുമെന്നും മന്ത്രി മണി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

മഴക്കെടുതി മുന്‍കരുതലായി ജില്ലയില്‍ ഇപ്പോള്‍ തന്നെ മൂന്ന് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തനമാരംഭിച്ചതായി ജില്ലാ കളക്ടര്‍ എച്ച്. ദിനേശന്‍ അറിയിച്ചു. ജില്ലയില്‍ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്ന ചെറിയ ഡാമുകള്‍ യഥാസമയം തുറന്നു വിടുന്നുണ്ടെന്നും ഇടുക്കി ഡാമിലെ ജലനിരപ്പ് ഷട്ടര്‍ പരിധിയിലെത്തിയാല്‍ തുറന്നു വിടുന്നതിന് നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്നും നിലവില്‍ ഡാമില്‍ ജലനിരപ്പ് കുറവാണെന്നും ജില്ലാ കളക്ടര്‍ അറിയിച്ചു.

ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. ദേവികുളം, മൂന്നാര്‍ ശിക്ഷക് സദന്‍, ഗവ. വി.എച്ച്.എസ്.ഇ. മൂലമറ്റം എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ആരംഭിച്ച ക്യാമ്പുകളിലായി 15 കുടുംബങ്ങളിലെ 40 പേരെ ഇതിനോടകം മാറ്റിപ്പാര്‍പ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഉരുള്‍പൊട്ടല്‍ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളില്‍ നിന്ന് ജനങ്ങളെ മാറ്റിപ്പാര്‍പ്പിക്കാന്‍ വേണ്ട നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അപകട മേഖലകളില്‍ നിന്നും ആളുകളെ മാറ്റിപ്പാര്‍പ്പിക്കാര്‍ ബന്ധപ്പെട്ട തഹസീല്‍ദാര്‍മാര്‍ക്ക് നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്നും കളക്ടര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

