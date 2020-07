തിരുവനന്തപുരം: തലസ്ഥാനത്ത് എഞ്ചിനീയറിങ് പ്രവേശന പരീക്ഷയ്ക്ക് കൂട്ടുവന്ന രക്ഷിതാവിനും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. കോട്ടണ്‍ഹില്‍ സ്‌കൂളില്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥിക്കൊപ്പം എത്തിയ മണക്കാട് സ്വദേശിയായ രക്ഷിതാവിനാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. നേരത്തെ എഞ്ചിനീയറിങ് പ്രവേശന പരീക്ഷ എഴുതിയ രണ്ടു വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും രോഗം ബാധിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

തിങ്കളാഴ്ച രാത്രിയാണ് ഇവരുടെ പരിശോധനാ ഫലം പുറത്തുവന്നത്. തിരുവനന്തപുരം തൈക്കാട്, കരമന കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ പരീക്ഷ എഴുതിയ പൊഴിയൂര്‍, കരകുളം സ്വദേശികളായ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

കരകുളം സ്വദേശിയായ വിദ്യാര്‍ത്ഥി കരമനയിലും പൊഴിയൂര്‍ സ്വദേശിയായ വിദ്യാര്‍ത്ഥി തൈക്കാടുമാണ് പരീക്ഷ എഴുതിയത്. കരകുളം സ്വദേശിയായ വിദ്യാര്‍ത്ഥിക്ക് നേരത്തേ തന്നെ രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നതിനാല്‍ ഒറ്റയ്ക്കിരുത്തിയാണ് പരീക്ഷ എഴുതിച്ചത്. എന്നാല്‍ തൈക്കാട് സ്വദേശിയായ വിദ്യാര്‍ത്ഥിക്ക് രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ ഇല്ലാതിരുന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ മറ്റുള്ള വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കൊപ്പമിരുന്നാണ് പരീക്ഷ എഴുതിയത്. ഇയാള്‍ക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നവരേയും സമ്പര്‍ക്കം പുലര്‍ത്തിയിരുന്നവരേയും നിരീക്ഷണത്തിലാക്കി വരികയാണ്.

അതേസമയം, സംസ്ഥാനത്ത് സ്‌കൂളുകള്‍ തുറക്കുന്നത് ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിലെ കോവിഡ് വ്യാപനം വിലയിരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും എന്ന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ഓണത്തിന് ശേഷം രോഗവ്യാപനം കുറവുള്ള മേഖലകളില്‍ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തില്‍ സ്‌കൂളുകള്‍ തുറക്കാന്‍ ശ്രമിക്കും എന്നും അറിയിപ്പില്‍ പറയുന്നു.

Content highlight: covid confirms for a parent who come along with child for entrance exam in trivandrum