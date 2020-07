കാസര്‍കോട്: സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും കോവിഡ് മരണം. കാസര്‍കോട് ഇന്നലെ മരിച്ച പുത്തൂര്‍ സ്വദേശി ബി.എം അബ്ദുള്‍ റഹിമാന് (48) കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 28 ആയി.

മൊഗ്രാല്‍ പുത്തൂര്‍ കോട്ടക്കുന്ന് സ്വദേശിയായ അബ്ദുള്‍ റഹിമാന്‍ ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ടോടെയാണ് മരിച്ചത്. വര്‍ഷങ്ങളായി ഹുബ്ലിയില്‍ വ്യാപാരം നടത്തി വരികയായിരുന്നു. ഇന്നലെ ഉച്ചയോടെ ആംബുലന്‍സില്‍ തലപ്പാടിയിലെത്തുകയും പിന്നീട് ടാക്‌സിയില്‍ ജനറല്‍ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തുകയായിരുന്നു. അല്‍പസമയത്തിനുള്ളില്‍ മരണം സംഭവിച്ചു.

മരണശേഷം ജനറല്‍ ആശുപത്രിയില്‍ നടത്തിയ ട്രൂനാറ്റ് പരിശോധനയില്‍ ഇയാള്‍ക്ക് കോവിഡ് ഉണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമായി. ഈ പരിശോധനാ ഫലം ഉറപ്പിക്കുന്നതിനായി മൃതദേഹത്തില്‍നിന്നെടുത്ത സ്രവം പെരിയയിലുള്ള കേന്ദ്ര സര്‍വകലാശാലാ ലാബിലേയ്ക്ക് അയയ്ക്കുകയും ഇന്ന് ഫലം വരികയും ചെയ്തു. ഇതോടെയാണ് അബ്ദുള്‍ റഹിമാന്റെ മരണം കോവിഡ് മൂലമാണെന്ന് ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

Content Highlights: covid confirmed to Kasargod man who died yesterday; Death toll rises to 28 in kerala