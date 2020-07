തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കോവിഡ് രോഗകള്‍ തലസ്ഥാനത്ത്. രോഗികള്‍ കൂടിവരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ കാര്യവട്ടം ഗ്രീന്‍ഫീല്‍ഡ് സ്റ്റേഡിയവും അതിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള കോംപ്ലക്‌സും ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ കണ്‍വെന്‍ഷന്‍ സെന്ററും ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള മേഖലയില്‍ കോവിഡ് ഫസ്റ്റ് ലൈന്‍ ട്രീറ്റ്‌മെന്റ് സെന്റര്‍ സജ്ജമാക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി.

തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച 157 പേരില്‍ 130 പേര്‍ക്കും വൈറസ് ബാധ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെയാണ്. ജില്ലയില്‍ സമ്പര്‍ക്കം മൂലം ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ രോഗികള്‍ ഉള്ളത് മാണിക്യവിളാകത്തും പൂന്തുറയിലും പുത്തന്‍പള്ളിയിലും പരിസരപ്രദേശങ്ങളിലുമാണ്. ഇതില്‍ 7 പേരുടെ രോഗത്തിന്റെ ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.

അഞ്ച് ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും രോഗബാധ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. തലസ്ഥാന ജില്ലയിലെ സ്ഥിതിഗതികള്‍ ഗൗരവതരമായി തുടരുന്നു എന്നതിന്റെ സൂചനകളാണിതെന്നും രോഗികളുടെ എണ്ണം വര്‍ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ അവര്‍ക്ക് മികച്ച ചികിത്സ നല്‍കുന്നതിനായി പൂന്തുറ സെന്റ് തോമസ് സ്‌കൂളില്‍ താല്‍കാലിക ആസ്പത്രി സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജില്ലയില്‍ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിലുണ്ടായ വര്‍ധനവിന് അടിയന്തര പരിഹാരമായാണ് ഗ്രീന്‍ഫീല്‍ഡില്‍ ട്രീറ്റ്‌മെന്റ് സെന്റര്‍ സജ്ജമാക്കുന്നത്. 500 മുതല്‍ 750 വരെ രോഗികളെ ഒരേസമയം പ്രവേശിപ്പിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന തരത്തിലാണ് ഈ സംവിധാനം ഒരുക്കുന്നത്. ഇവിടെ സ്രവം ശേഖരിക്കാനുള്ള സൗകര്യവും ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് - മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

കോവിഡ് ബാധയോടൊപ്പം തന്നെ ഡെങ്കിപ്പനി പോലെയുള്ള പകര്‍ച്ചവ്യാധികള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയും ആശങ്കയും ജില്ലയില്‍ നിലനില്‍ക്കുന്നതായും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ജില്ലയില്‍ ഇതുവരെ 32 പേര്‍ക്ക് ഡെങ്കിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 15 പേരുടെ പരിശോധനാഫലം ഇനിയും ലഭിക്കാനുണ്ട്.

