തിരുവനന്തപുരം: ഓണദിവസങ്ങള്‍ കടന്നുപോയ സാഹചര്യത്തില്‍ അടുത്ത 14 ദിവസം അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ കാര്യങ്ങള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിമറായി വിജയന്‍. ഓണം ക്ലസ്റ്റര്‍തന്നെ രൂപംകൊള്ളാനുള്ള സാധ്യതയാണ് നിലനില്‍ക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങളും വ്യക്തികളും അടുത്ത രണ്ടാഴ്ച കൂടുതല്‍ ജാഗ്രത പുലര്‍ത്തേണ്ടതുണ്ട്. കോവിഡ് വ്യാപനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്താതിരിക്കാനുള്ള പരിശ്രമം എല്ലാവരുടെയും ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാവണം. വയോജനങ്ങളുമായി എല്ലാവരും സമ്പര്‍ക്കത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ട ദിവസങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞുപോയത്. വയോജനങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ രോഗവ്യാപനം കൂടിയാല്‍ മരണ നിരക്ക് വര്‍ധിക്കുമെന്ന കാര്യം നാം ഓര്‍ക്കണം. നാം പ്രതീക്ഷിച്ച തരത്തിലുള്ള രോഗവ്യാപനം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില്‍ ഉണ്ടായില്ല. എന്നാല്‍ അടുത്ത 14 ദിവസം അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണം. പുതിയ ക്ലസ്റ്ററുകള്‍ രൂപംകൊള്ളാനും ശക്തമായ രോഗവ്യാപനത്തിനുമുള്ള സാധ്യത നാം മുന്നില്‍ക്കാണണം.

ഇത്തരത്തിലുള്ള ജാഗ്രത എത്രകാലം പാലിക്കണമെന്നാണ് പലരും ചോദിക്കുന്നത്. വാക്‌സിന്‍ വരുന്നതുവരെ എന്നുമാത്രമെ ഉത്തരമുള്ളൂ. നാം പുലര്‍ത്തേണ്ട ജാഗ്രതയെ സോഷ്യല്‍ വാക്‌സിന്‍ എന്ന നിലയില്‍ കാണണം. അത് തുടരുകതന്നെ ചെയ്യണം. ബ്രേക്ക് ദി ചെയിന്‍ പോലെയുള്ള സോഷ്യല്‍ വാക്‌സിന്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളാണ് ഈ ഘട്ടത്തില്‍ ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കേണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞു.

