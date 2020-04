കോഴിക്കോട്: ചൊവ്വാഴ്ച് കോഴിക്കോട് ജില്ലയില്‍ കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ച മൂന്നു പേരില്‍ ഒരാള്‍ക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് വിദേശത്തുനിന്ന് വന്നത് 26 ദിവസത്തിന് ശേഷം. എടച്ചേരി സ്വദേശിയായ ഇയാള്‍ വിദേശത്തുനിന്നെത്തി ക്വാറന്റൈനില്‍ കഴിഞ്ഞ് 26 ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷമാണ് കോവിഡ് 19 പോസിറ്റീവ് ആയതെന്ന് കോഴിക്കോട് കളക്ടറുടെ ഫേയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റില്‍നിന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ദുബായില്‍നിന്നെത്തിയപ്പോള്‍ മുതല്‍ പനി ആരംഭിച്ച രോഗിയില്‍നിന്ന് 26-ാമത്തെ ദിവസം എടുത്ത സാമ്പിളില്‍ ആണ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 14 ദിവസം എന്ന ക്വാറന്റൈന്‍ കാലയളവിനു ശേഷമാണ് വൈറസ് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടത്. ക്വാറന്റൈന്‍ കാലയളവിന് ശേഷവും വൈറസിന്റെ സാന്നിധ്യം പ്രകടമാകാം എന്ന സൂചനയാണിതെന്നാണ് ആശങ്കയുയരുന്നത്.

ലക്ഷണങ്ങളില്ലാത്തവരിലും കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ വിദേശത്ത് നിന്ന് എത്തുന്നവരുടെ ക്വാറന്റൈന്‍ 14 ദിവസത്തില്‍ നിന്ന് 28 ദിവസമാക്കിയിരുന്നു ആരോഗ്യവകുപ്പ്. ആ കാലയളവ് അവസാനിക്കാന്‍ രണ്ട് ദിവസം മാത്രമുള്ളപ്പോഴാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത്‌.

മാര്‍ച്ച് 18ന് എയര്‍ ഇന്ത്യ വിമാനത്തിലാണ് (IX 346) ഇയാളും സഹോദരനും ദുബായില്‍നിന്ന് കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയത്. തുടര്‍ന്ന് ടാക്‌സിയില്‍ കോഴിക്കോടുള്ള വീട്ടിലെത്തി. അടുത്ത ദിവസം മുതല്‍ ഇദ്ദേഹത്തിന് പനി ആരംഭിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് എടച്ചേരി കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെത്തി പരിശോധിക്കുകയും വീട്ടില്‍ ഹോം ഐസൊലേഷനില്‍ കഴിയാന്‍ നിര്‍ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് ഇദ്ദേഹത്തിനും കുടുംബത്തിലെ മറ്റു ചിലര്‍ക്കും രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ പ്രകടമായതിനെ തുടര്‍ന്ന് മാര്‍ച്ച് 24ന് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ എത്തി പരിശോധിക്കുകയും വീട്ടില്‍ ഐസൊലേഷനില്‍ കഴിയാന്‍ നിര്‍ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഐസൊലേഷനില്‍ കഴിയുന്നതിനിടെ ഏപ്രില്‍ 11ന് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിന് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. തുടര്‍ന്നാണ് കുടുംബാംഗങ്ങളെ മുഴുവന്‍ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ ഐസൊലേഷനില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ഏപ്രില്‍ 12ന് എല്ലാവരുടെയും സാമ്പിളുകളെടുത്ത് പരിശോധനയ്ക്ക് അയയ്ക്കുകയും ചെയ്തത്. 14ന് ലഭിച്ച പരിശോധനാ ഫലത്തിലാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇവരുടെ കുടുംബത്തിലെ 19 വയസ്സുള്ള പെണ്‍കുട്ടിയാണ് ചൊവ്വാഴ്ച രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച മറ്റൊരാള്‍.

ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ നിര്‍ദേശപ്രകാരം 14 ദിവസമാണ് ക്വാറന്റൈന്‍ കാലയളവ്. എന്നാല്‍ സുരക്ഷാ മുന്‍കരുതല്‍ എന്ന നിലയില്‍ കേരളത്തില്‍ 28 ദിവസമാണ് ക്വാറന്റൈന്‍ നിര്‍ദേശിക്കാറുള്ളത്. അതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ദുബായില്‍നിന്നെത്തി 26 ദിവസത്തിനു ശേഷവും ഇദ്ദേഹവും കുടുംബാംഗങ്ങളും ക്വാറന്റൈനില്‍ തുടര്‍ന്നത്.

