തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു ഹൈപ്പര്‍മാര്‍ക്കറ്റിലെ അമ്പതിലധികം ജീവനക്കാര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തില്‍ ഈ ഹൈപ്പര്‍മാര്‍ക്കറ്റില്‍ ആ സമയങ്ങളില്‍ പോയവര്‍ സ്വമേധയാ മുന്നോട്ട് വന്ന് കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാവണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ചു.

ഈ ഹൈപ്പര്‍ മാര്‍ക്കറ്റില്‍ ജോലിചെയ്യുന്ന 91 ജീവനക്കാരെ പരിശോധിച്ചതില്‍ 61 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് അതേ സ്ഥാപനത്തിലെ 81 സാമ്പിളുകള്‍ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതില്‍ 17 എണ്ണം പോസിറ്റീവാണ്. ഈ സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ ഫലം ഇനിയും വരാനുണ്ടെന്നും ഗുരുതരമായ സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് ഇതിലൂടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ജില്ലയിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളില്‍ നിന്നും ദിവസേന നൂറുകണക്കിന് പേരാണ് ഈ ഹൈപ്പര്‍ മാര്‍ക്കറ്റില്‍ വന്നുപോകുന്നതെന്നും ഇവരെ കണ്ടെത്തി കോവിഡ് പരിശോധന നടത്തുക എന്നതുതന്നെ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ കാര്യമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ ആവശ്യമായ പരിശോധന നടത്തുന്നതിന് ആളുകള്‍ സ്വയമേവ മുന്നോട്ട് വരണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ചു.

തലസ്ഥാനനഗരിയില്‍ ഉള്ള ആളുകളായിരിക്കും ഈ കടയില്‍ പോയിട്ടുണ്ടാവുക. കടയില്‍ എത്തിയവരില്‍ ആര്‍ക്കൊക്കെ രോഗബാധ ഉണ്ടായി എന്ന് പരിശോധനയിലൂടെ മാത്രമേ മനസിലാക്കാന്‍ സാധിക്കുള്ളൂ. ഈ ദിവസങ്ങളില്‍ ഈ കടയില്‍ പോയി തുണിത്തരങ്ങള്‍ വാങ്ങിയവര്‍ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അടുത്തുള്ള ആരോഗ്യകേന്ദ്രവുമായി ബന്ധപ്പെടണം. സ്വയം ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ കടയില്‍ പോയ ആളാണ് താന്‍ എന്ന് പറയാനുള്ള മനസ് ആളുകള്‍ കാണിക്കണം- മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ഈ സ്ഥാപനത്തില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നവരില്‍ ഏറെയും തമിഴ്നാട്ടുകാരാണ്. മാത്രമല്ല ഈ സ്ഥാപനത്തിന് നിരവധി ബ്രാഞ്ചുകളുമുണ്ട്. സമാനമായ രീതിയില്‍ തമിഴ്നാട്ടുകാര്‍ കൂടുതലായി ജോലി ചെയ്യുന്ന മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഏറെ ശ്രദ്ധയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഓര്‍മപ്പെടുത്തി.

ക്രിട്ടിക്കല്‍ കണ്ടെയിന്‍മെന്റ് സോണുകളില്‍ ഉള്‍പ്പെടെ കോവിഡ് ബാധിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടുന്ന സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് ജില്ലയില്‍ പരിശോധനയുടെ എണ്ണം വര്‍ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ തലസ്ഥാന നഗരിയിലാണ് ഈ അനുഭവം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഒരു നിയന്ത്രണവും പാലിക്കാതെ ആളുകള്‍ കടകളില്‍ ചെല്ലുകയും സാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങുകയും ഇതുകൂടാതെ കൊറോണയും വാങ്ങി തിരിച്ചു പോകുന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി- മുഖ്യമന്ത്രി കുറ്റപ്പെടുത്തി.

ഇതു നമ്മളെല്ലാം ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണെന്നും തലസ്ഥാനത്തിന്റെ ഈ അനുഭവം മുന്‍നിര്‍ത്തി പ്രത്യേക പ്രതിരോധ നടപടികള്‍ പുനക്രമീകരിക്കുമെന്നും തുണിക്കടയില്‍ ഇത്രവലിയ രോഗബാധ വന്നെങ്കില്‍ സമൂഹത്തില്‍ അതെത്രമാത്രം അപകടം വിതച്ചിരിക്കുമെന്ന് ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അടിയന്തര പ്രാധാന്യം നല്‍കി പരിശോധിക്കാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയിട്ടുള്ളതായും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. ജില്ലയില്‍ സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം ദിനംപ്രതി വര്‍ധിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത്. അഞ്ച് ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് അടക്കം ഇന്ന് 301 പേര്‍ക്കാണ് തലസ്ഥാനത്ത് രോഗം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഉറവിടം തിരിച്ചറിയാത്ത 16 രോഗികള്‍ വേറെയുമുണ്ട്.

Content Highlights: Covid 19: Those who went to the hypermarket in Thiruvananthapuram should come forward- cm