തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് രോഗമുക്തി നേടിയവരില്‍ സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവരെ ആരോഗ്യ സന്ദേശ പ്രചാരകരായി ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. കോവിഡ് അവലോകന യോഗത്തിനുശേഷം നടത്തിയ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.

മഹാമാരിയെ അതിന്റേതായ ഗൗരവത്തില്‍ ചിലര്‍ കാണുന്നില്ല എന്ന പ്രശ്‌നമുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തെ കോവിഡ് ഭീഷണി കൂടുതല്‍ ശക്തമാകുകയാണ്. രോഗികള്‍ ഇനിയും വര്‍ധിച്ചാല്‍ നാം വല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടാകും. റിവേഴ്‌സ് ക്വാറന്റീന്‍ വേണ്ടവര്‍ക്കിടയില്‍ രോഗബാധ കൂടുതല്‍ ഐസിയുകളുടെയും വെന്റിലേറ്ററുകളുടെയും ആവശ്യകത കുതിച്ചുയരും. ആരോഗ്യവകുപ്പ് അതിനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങള്‍ ഒരുക്കുകയാണ്. രോഗപ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്, ദുരന്ത നിവാരണ വകുപ്പ്, പോലീസ് തുടങ്ങിയവയുടെ പിന്തുണ ആരോഗ്യവകുപ്പിന് ഉറപ്പാക്കും. ഫസ്റ്റ് ലൈന്‍ ട്രീറ്റ്‌മെന്റ് സെന്ററുകളില്‍ ആവശ്യത്തിനുള്ള ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കും.

തിരുവനന്തപുരത്തെ തീരമേഖലയില്‍ കുറേയാളുകള്‍ ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി തെരുവില്‍ ഇറങ്ങിയകാര്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാല്‍, ഇന്നലെ അവിടെക്കണ്ടത് തെരുവില്‍ ഇറങ്ങിയവര്‍പോലും യാഥാര്‍ഥ്യം മനസിലാക്കി ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകരെ പുഷ്പവൃഷ്ടി നടത്തി സ്വീകരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ്. കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളോട് സര്‍വാത്മനാ സഹകരിക്കാന്‍ തയ്യാറായത് പൂന്തുറയിലെ ജനങ്ങളുടെ ഉയര്‍ന്ന സാമൂഹ്യ ബോധത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അവരെ സര്‍വാത്മനാ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നുവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

Content Highlights: COVID 19: Those who cured will be used to spread COVID awareness - CM