തിരുവനന്തപുരം: മൂന്ന് കോവിഡ് കേസുകള്‍ സ്ഥിരീകരിച്ച പാലക്കാട് ജില്ലയുടെ കാര്യത്തില്‍ ആശങ്കയുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി എ.കെ ബാലന്‍. പത്തനംതിട്ടയ്ക്കും കാസര്‍കോടിനും സമാനമായ സാഹചര്യമാണ് പാലക്കാട് അവസാനമായി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച കാരാകുറിശ്ശി സ്വദേശിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടായതെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് ചാനലിന്റെ സൂപ്പര്‍ പ്രൈം ടൈം പരിപാടിയിലാണ് മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം.

പാലക്കാട് മൂന്ന് കോവിഡ് കേസുകളാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. തുടക്കത്തില്‍ പാലക്കാട് ജില്ലയെ സംബന്ധിച്ച് ആശങ്കകള്‍ കുറവായിരുന്നു. കേസുകള്‍ കുറവ്. നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവര്‍ കുറവ്. എന്നാല്‍ അവസാനമായി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച കാരാകുറിശ്ശി സ്വദേശി 160 പേരുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാണ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. നേരിട്ടല്ലാതെയുള്ള സമ്പര്‍ക്കത്തിന്റെ പട്ടിക ഇതിന്റെ എത്രയോ ഇരട്ടിയാവും.

കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചയാള്‍ നാട്ടിലെത്തിയതിനു ശേഷം കെ.എസ്.ആ.ര്‍.ടി.സി കണ്ടക്ടറായ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മകന്‍ പാലക്കാടേക്കും കോയമ്പത്തൂരേക്കും മണ്ണാര്‍ക്കാടേക്കും യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.ഇതിനിടയില്‍ പലസ്ഥലത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും മറ്റ് കാര്യങ്ങള്‍ക്കുമായി ഇറങ്ങിയിരുന്നു. രോഗിയുമായി നേരിട്ട് സമ്പര്‍ക്കത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മകന്റെ സമ്പര്‍ക്ക പട്ടിക എത്രയോ വലുതാണ്. നേരിട്ടല്ലാത്ത സമ്പര്‍ക്കം പരിശോധിച്ചപ്പോള്‍ വലിയ ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്ന കണക്കുകളാണ് പുറത്ത് വന്നത്.

നമ്മുടെ അശ്രദ്ധ എങ്ങനെയാണ് വലിയ ഭവിഷ്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത് എന്നതിന്റെ വലിയ ഉദാഹരണമാണ് ഇത്. കോവിഡ്-19 എന്ന രോഗം ഒന്നുമല്ല എന്ന ലാഘവത്തിന്റെ പരിണിതഫലമാണ് ഇത്. മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

content highlights: covid- 19: there are concerns regarding palakkad district-AK balan