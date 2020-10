കൊൽക്കത്ത:ഒക്ടോബർ 22 മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന അഞ്ചുദിവസത്തെ ദുർഗാപൂജക്ക് ഇത്തവണ കൊറോണ വൈറസ് ആശയം തിരഞ്ഞെടുത്ത കൊൽക്കത്ത ശില്പിയെ അഭിനന്ദിച്ച് കോൺഗ്രസ് എം.പി.ശശി തരൂർ.

ഡോക്ടറുടെ വേഷത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ദേവി ശൂലത്തിന് പകരം സിറിഞ്ചുപയോഗിച്ച് കൊറോണ വൈറസിനെ നിഗ്രഹിക്കുന്ന ശില്പത്തിന്റെ ചിത്രം പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടാണ് അജ്ഞാതരായ കലാകാരന്മാരെ തരൂർ അഭിനന്ദിച്ചത്.

'വൈറസിനെ നിഗ്രഹിക്കുന്ന ദേവി, കൊൽക്കത്തയിൽ നിന്നുളള അത്യുജ്ജ്വലമായ കോവിഡ് 19 ആശയത്തിലുളള ദുർഗാ പൂജ സർഗാത്മകത. അജ്ഞാതരായ ഡിസൈനർക്കും ശില്പിക്കും പ്രണാമം.' തരൂർ കുറിച്ചു.

ദുർഗാ പൂജയോട് അനുബന്ധിച്ച് ദേവിയുടെ വിഗ്രഹമുണ്ടാക്കുക കൊൽക്കത്തയിൽ പതിവാണ്. മഹിഷാസുരനെ ശൂലമുപയോഗിച്ച് നിഗ്രഹിക്കുന്ന ദേവിയുടെ അതേ മാതൃകയിൽ സിറിഞ്ച് ഉപയോഗിച്ച് കൊറോണ വൈറസിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ദേവിയുടെ വിഗ്രഹമാണ് ശില്പി നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്.

കോവിഡ് 19 വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇത്തവണ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങളോടെയാണ് ദുർഗാപൂജ കൊണ്ടാടുന്നത്. ദുർഗാപൂജ പന്തലിനുളളിലേക്ക് സന്ദർശകർക്ക് പ്രവേശനമുണ്ടായിരിക്കില്ല. സംഘാടകർക്ക് മാത്രമായിരിക്കും പ്രവേശനം, അതും പന്തലിന്റെ വലിപ്പത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം.

Brilliantly appropriate #covid19-themed Durga Puja creativity from Kolkata, with the goddess slaying the virus! Salutations to the unknown designer & sculptor #DurgaPuja2020 pic.twitter.com/Q8ZT8EtWfo