എറണാകുളം: തിങ്കളാഴ്ച പ്രവാസികളുമായി നെടുമ്പാശ്ശേരിയിലും കരിപ്പൂരിലുമെത്തിയ വിമാനങ്ങളിലെ ഏഴ് പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് ലക്ഷണം. ഇതേത്തുടര്‍ന്ന് ഇവരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. അബുദാബിയില്‍ നിന്ന് നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയ ആറ് പേര്‍ക്കും ദോഹയില്‍ നിന്ന് കരിപ്പൂരിലെത്തിയ ഒരാള്‍ക്കുമാണ് കോവിഡ് ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടത്.

ഇന്നലെ രാത്രി 175 യാത്രക്കാരാണ് അബുദാബിയില്‍ നിന്ന് നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയത്. ഇതില്‍ ആറ്‌ പേര്‍ക്കാണ് കോവിഡ് ലക്ഷണം കണ്ടത്. നാല് പുരുഷന്‍മാരും രണ്ട് സ്ത്രീകളുമാണ് രോഗലക്ഷണം കാണിച്ചത്.

വിമാനത്താവളത്തില്‍ വെച്ച് നടന്ന പരിശോധനയില്‍ ഉയര്‍ന്ന ശരീരോഷ്മാവ് രേഖപ്പെടുത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഇവരെ കളമശ്ശേരി മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റി.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം എറണാകുളം ജില്ലയില്‍ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് 29 കാരിയായ ഗര്‍ഭിണിക്കാണ്. ജില്ലയില്‍ നിലവില്‍ ഏഴ് പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.

content highlights: Covid 19 Symptoms for Pravasi returnees from Abudhabi to Nedumbasseri