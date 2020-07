തിരുവനന്തപുരം: ജില്ലയില്‍ രോഗവ്യാപനം കുറയുന്ന പ്രവണത കാണുന്നില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില്‍ പൂന്തുറ, പുല്ലുവിള, പുതുക്കുറുച്ചി, അഞ്ചുതെങ്ങ്, ബീമാപ്പള്ളി, എന്നിങ്ങനെ അഞ്ച് ലാര്‍ജ് ക്ലസ്റ്ററുകളാണ് നിലവിലുള്ളതെന്നും ഇവിടങ്ങളില്‍ രോഗം കുറയുന്ന പ്രവണത കാണുന്നില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി തിരുവനന്തപുരത്ത് നടത്തിയ വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞു.

ഇതുകൂടാതെ പുല്ലുവിള, പുതുക്കുറുച്ചി, അഞ്ചുതെങ്ങ് ക്ലസ്റ്ററുകളുടെ സമീപമേഖലകളിലേക്ക് രോഗം പടരുന്ന സാഹചര്യം നിലവിലുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി. പുല്ലുവിളയില്‍ കഴിഞ്ഞ പത്ത് ദിവസത്തിനിടെ 671 കോവിഡ് പരിശോധനകള്‍ നടത്തിയതില്‍ 288 കേസുകള്‍ പോസിറ്റീവാണ്. അതായത് 42.92% ആണ് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി റേറ്റ് - മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

ജില്ലയില്‍ കോവിഡ് കേസുകള്‍ കൂടിവരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ 17 എഫ്.എല്‍.ടി.സി.കളിലായി 2103 കിടക്കകള്‍ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും 18 എഫ്.എല്‍.ടി.സി.കള്‍ ഉടന്‍ സജ്ജമാകുമെന്നും ഇവിടെ 1817 കിടക്കകള്‍ ഉണ്ടാവുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു.

പുല്ലുവിളയിലും പൂന്തുറയിലും കഴിഞ്ഞ നാല് ദിവസം നടത്തിയ കോവിഡ് പരിശോധന വിവരങ്ങള്‍ -

പൂന്തുറയില്‍ ജൂലായ് 20ന് 54 സാമ്പിളുകള്‍ ശേഖരിച്ചു. അതില്‍ 18 പേര്‍ക്കും കോവിഡ് പോസിറ്റീവാണ്. ജൂലായ് 21 - 64 സാമ്പിളുകള്‍, ഇതില്‍ 15 പോസിറ്റീവ്. ജൂലായ് 22 - 55 സാമ്പിളുകള്‍, ഇതില്‍ 22 പോസിറ്റീവ്. ജൂലായ് 23 - 49 സാമ്പിളുകള്‍, ഇതില്‍ 14 പോസിറ്റീവ് കേസുകള്‍.

പുല്ലുവിളയില്‍ ജൂലായ് 20 ന് 50 സാമ്പിളുകള്‍, ഇതില്‍ 11 പോസിറ്റീവ്. ജൂലായ് 21ന് 46 സാമ്പിളുകള്‍, ഇതില്‍ 22 പോസിറ്റീവ്, ജൂലായ് 22ന് 48 സാമ്പിളുകള്‍, ഇതില്‍ 22 പോസിറ്റീവ്. ജൂലായ് 23ന് 36 സാമ്പിളുകള്‍, ഇതില്‍ 8 പോസിറ്റീവ് കേസുകള്‍.

ഈ കണക്കുകളില്‍ നിന്നും രോഗവ്യാപനത്തിന്റെ തോത് കുറയുന്നുണ്ട് എന്നുവേണം മനസിലാക്കാനെന്നും എന്നിരുന്നാലും ഈ പ്രദേശങ്ങളില്‍ നിന്നും നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ എടുത്ത് മാറ്റാറായിട്ടില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

