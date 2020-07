കൊച്ചി: പിടികൂടിയ പ്രതിയ്ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് അങ്കമാലി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ പത്ത് പോലീസുകാര്‍ നിരീക്ഷണത്തില്‍. തുറവൂര്‍ സ്വദേശിയായ പ്രതിയ്ക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് അങ്കമാലി തുറവൂര്‍ സ്വദേശിയെ മറ്റു രണ്ടു പേര്‍ക്കൊപ്പം പോലീസ് പിടികൂടിയത്. ഒരു വര്‍ഷം മുമ്പ് നടന്ന സ്വര്‍ണക്കവര്‍ച്ചാ കേസിലെ പ്രതികളാണിവര്‍. പ്രതികളെ ജയിലില്‍ അയക്കുന്നതിനു മുമ്പ് നടത്തുന്ന ടെസ്റ്റലാണ് ഒരാള്‍ക്ക് കോവിഡ് ഉള്ളതായി വ്യക്തമായത്.

ഇതേത്തുടര്‍ന്ന് പ്രതിയുമായി സമ്പര്‍ക്കത്തില്‍ വന്ന പോലീസുകരോട് നിരീക്ഷണത്തില്‍ പോകാന്‍ നിര്‍ദേശിക്കുകയായിരുന്നു. തൃശൂര്‍ അമ്പിളിക്കല ഹോസ്റ്റലിലാണ് പ്രതി ഇപ്പോഴുള്ളത്. രോഗം ഭേദമായ ശേഷമാകും തുടര്‍നടപടികള്‍.

