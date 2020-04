തിരുവനന്തപുരം: കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിലേക്കായി മന്ത്രിമാരുടേയും എം.എല്‍.എമാരുടേയും സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടേയും ശമ്പളം പിടിക്കുവാനുള്ള തീരുമാനത്തിന് ഉത്തരവായി. ധനകാര്യ വകുപ്പ് അഡീഷണല്‍ ചീഫ് സെക്രട്ടറി രാജേഷ് കുമാര്‍ സിംഗ് ആണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് പുറത്തിറക്കിയത്. ഏപ്രില്‍ മുതല്‍ ഓഗസ്റ്റ് വരെ അഞ്ച് മാസത്തെ ശമ്പളത്തില്‍ നിന്നും ഓരോ മാസവും ആറുദിവസത്തെ വേതനം പിടിക്കും.

കൊറോണ വ്യാപനം മൂലം രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക മേഖലയ്ക്ക് കനത്ത ആഘാതമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്ന് കേന്ദ്ര- സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍ നേരത്തേ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കൊറോണ പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായുള്ള ചിലവുകള്‍ക്കായി മന്ത്രിമാരുടേയും എം.എല്‍.എമാരുടേയും സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടേയും ശമ്പളത്തില്‍ നിന്നും ഒരു വിഹിതം പിടിക്കുവാനുള്ള ഉത്തരവായിരിക്കുന്നത്.

20000രൂപയില്‍ താഴെ ശമ്പളം ഉള്ളവര്‍ക്കും നേരത്തേ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം സംഭാവന ചെയ്ത ജീവനക്കാര്‍ക്കും സാലറി ചലഞ്ച് ബാധകമായിരിക്കില്ല എന്നും ഉത്തരവില്‍ പറയുന്നു.

ഉത്തരവിലെ പ്രസക്തഭാഗങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു;

1. സര്‍ക്കാര്‍ ശമ്പളം വാങ്ങുന്ന ജീവനക്കാരുടെയും അധ്യാപകരുടെയും (എയ്ഡഡ് മേഖലയില്‍ ഉള്‍പ്പെടെ) മാസശമ്പളത്തില്‍ നിന്നും ആറു ദിവസത്തെ ശമ്പളം വിതരണം ചെയ്യാതെ മാറ്റി വയ്ക്കും.

2. 20000 രൂപ വരെ മൊത്ത ശമ്പളമുള്ള പാര്‍ട് ടൈം ക്യാഷ്വല്‍ സ്ലീപര്‍മാര്‍, ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ജീവനക്കാര്‍, ദിവസ വേതന/ താല്‍ക്കാലിക/ കണ്‍സോളിഡേറ്റ് പേ വാങ്ങുന്ന ജീവനക്കാര്‍, കരാര്‍ തൊഴിലാളികള്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് ഉത്തരവ് ബാധകമല്ല.

3. പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങള്‍, അര്‍ദ്ധസര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനങ്ങള്‍, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍, സ്റ്റാറ്റിയൂട്ടറി സ്ഥാപനങ്ങള്‍, യൂണിവേഴ്‌സിറ്റികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ഗ്രാന്റ് ഇന്‍ എയ്ഡ് സ്ഥാപനങ്ങള്‍, ക്ഷേമ നിധി ബോര്‍ഡുകള്‍, വിവിധ കമ്മീഷനുകള്‍, സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന് കീഴില്‍ വരുന്ന മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങള്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ജീവക്കാര്‍ക്കും ഉത്തരവ് ബാധകമാണ്.

4. ഇവരില്‍ സര്‍ക്കാരില്‍ നിന്നും നേരിട്ട് ശമ്പളം കൈപ്പറ്റാത്ത ജീവനക്കാരുടെ/ അംഗങ്ങളുടെ ഇപ്രകാരം മാറ്റി വയ്ക്കപ്പെടുന്ന ശമ്പളം/ വേതനം/ ഹോണറേറിയം ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങള്‍ ട്രഷറിയില്‍ പ്രത്യേക സ്‌പെഷ്യല്‍ ട്രഷറി സേവിങ്‌സ് അക്കൗണ്ടില്‍ നിക്ഷേപിക്കേണ്ടതാണ്. ഇക്കാര്യത്തിനായി സ്ഥാപനങ്ങള്‍ പലിശ രഹിത സ്‌പെഷ്യല്‍ ട്രഷറി സേവിങ്‌സ് അക്കൗണ്ട് ആരംഭിക്കുന്നതിന് സര്‍ക്കാരിന്റെ പ്രത്യേക അനുമതി ആവശ്യമില്ല.

5. മന്ത്രിമാര്‍, എം.എല്‍.എമാര്‍, ബോര്‍ഡ് അംഗങ്ങള്‍, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജനപ്രതിനിധികള്‍, വിവിധ കമ്മീഷനുകളിലെ അംഗങ്ങള്‍ എന്നിവരുടെ പ്രതിമാസ മൊത്ത ശമ്പളം/ ഹോണറേറിയം 30% വീതം ഒരു വര്‍ഷത്തേക്ക് കുറവ് ചെയ്യും.

6. കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം ഇതിനകം സംഭാവന ചെയ്ത ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ഈ ഉത്തരവ് ബാധകമായിരിക്കില്ല.

7. നിലവില്‍ ഉപജീവന ബത്ത വാങ്ങുന്ന ജീവനക്കാരെ താത്കാലികമായി സാലറി ചലഞ്ചില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ സസ്‌പെന്‍ഷന്‍ കഴിഞ്ഞ് സേവനം ക്രമീകരിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ഈ തുക ശമ്പളത്തില്‍ നിന്നും കുറവ് ചെയ്യും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുന്നതിന് അനുസരിച്ച് തിരികെ നല്‍കുമെന്ന് നേരത്തെ സൂചനകളുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അതിനെക്കുറിച്ച് ഉത്തരവില്‍ ഒന്നും പറയുന്നില്ല.

