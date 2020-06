വയനാട്: വയനാട്ടിലെ ആദിവാസി വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ പഠനത്തിന് സൗകര്യമൊരുക്കാന്‍ സഹായിക്കാമെന്ന് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് മുഖ്യമന്ത്രിക്കും വയനാട് കളക്ടര്‍ക്കും രാഹുല്‍ കത്ത് നല്‍കി.

കോവിഡ് 19 ന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഇന്നലെ സംസ്ഥാനത്ത് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കായി ഓണ്‍ലൈന്‍ ക്ലാസുകള്‍ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ ജില്ലയിലെ നൂറുകണക്കിന് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ പഠനത്തിനുള്ള സൗകര്യം ഇല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയുള്ള വാര്‍ത്തകള്‍ വന്നിരുന്നു. പിന്നാലെയാണ് സഹായ വാഗ്ദാനവുമായി രാഹുല്‍ ഗാന്ധി എത്തിയത്.

സംസ്ഥാനത്ത് ഓണ്‍ലൈന്‍ പഠനസൗകര്യം ലഭ്യമല്ലാത്ത രണ്ടര ലക്ഷത്തോളം കുട്ടികളുണ്ടെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തലെന്ന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടര്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇവര്‍ക്ക് മറ്റ് ഏജന്‍സികള്‍വഴി പഠനം ഉറപ്പാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

Content Highlights: Covid 19 Rahul Gandhi offer help for online class tribal students in Wayanad