തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിലെ കോവിഡ്-19 രോഗബാധ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തവരില്‍ ഏറിയ പങ്കും വിദേശത്തു നിന്ന് എത്തിയവരിലാണ്. വൈറസ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം വര്‍ധിച്ചുവരുമ്പോള്‍ വിദേശ മലയാളികളോട് പഴയ പ്രിയമൊന്നും നാട്ടിലെ മലയാളിക്കില്ല. 20.5 ലക്ഷം മലയാളികള്‍ വിദേശത്തുണ്ടെന്നാണ് കണക്കുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതില്‍ 90 ശതമാനവും മിഡില്‍ ഈസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളിലും ബാക്കിയുള്ളവര്‍ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുമാണുള്ളത്.

കേരളത്തിന്റെ സമ്പദ്ഘടനയിലേക്ക് ഏറിയ പങ്കും സംഭാവന ചെയ്യുന്നത് ഈ 20 ലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന വിദേശമലയാളികളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിന് പ്രിയപ്പെട്ടവരുമാണ് ഇവര്‍. വിദേശത്തുനിന്നു തിരിച്ചുവന്ന ബഹുഭൂരിപക്ഷം പേരും കുടുംബത്തെ വരെ ബന്ധുവീടുകളിലേക്കയച്ച് സ്വയം സമ്പര്‍ക്ക വിലക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയവരാണ്.

എന്നാല്‍ ഇവരുടെ മാതൃകാപരമായ പ്രവൃത്തിയെ തുരങ്കം വയ്ക്കുകയായിരുന്നു വിരലിലെണ്ണാവുന്ന ചിലര്‍. ഇതോടെ പഴി മുഴുവന്‍ വിദേശ മലയാളി എന്ന ലേബലിലായി. രാജ്യത്തു തന്നെ ആദ്യം കോവിഡ്-19 റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത് കേരളത്തിലാണ്. ചൈനയിലെ വുഹാനില്‍ നിന്നെത്തിയ മെഡിക്കല്‍ വിദ്യാര്‍ഥിനിക്ക്. പിന്നീട് തുടര്‍ച്ചയായി മൂന്ന് കേസുകള്‍. മൂന്നും വിദേശത്തുനിന്ന് എത്തിയവര്‍ തന്നെ..

രണ്ടാം ഘട്ടത്തില്‍ രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇറ്റലിയില്‍ നിന്നെത്തിയ റാന്നി സ്വദേശികള്‍ക്കാണ്. ഇറ്റലിയില്‍നിന്നു നാട്ടിലെത്തിയവര്‍ അറിയാതെയെങ്കിലും സ്വന്തക്കാര്‍ക്കും രോഗാണു പകര്‍ന്നു. ആറ് കേസുകളാണ് പിന്നാലെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. പിന്നാലെ കേരളത്തില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത കേസുകളെല്ലാം തന്നെ വിദേശത്തുനിന്നു വന്നവരിലൂടെയാണ്.

തിങ്കളാഴ്ച റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത 28 കേസുകളില്‍ 25 എണ്ണവും മിഡില്‍ ഈസ്റ്റില്‍നിന്നു വന്നവരാണ്. കാസര്‍കോട് ജില്ലയില്‍ മാത്രം 38 കേസുകളാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. കോവിഡ്-19നു പിന്നാലെ വിദേശത്തുനിന്നു കേരളത്തിലേക്ക് ഉണ്ടായ തിരിച്ചുവരവ് തിരക്കില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടവരെല്ലാം ഇപ്പോള്‍ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. 64,320 പേരാണ് കേരളത്തില്‍ നിരീക്ഷണത്തില്‍ കഴിയുന്നത്. ഇവരില്‍ മിക്കവരും വിദേശത്ത് നിന്നും എത്തിയവരോ അല്ലെങ്കില്‍ ഇവരുമായി സമ്പര്‍ക്കം പുലര്‍ത്തിയവരോ ആണ്.

തലസ്ഥാന ജില്ലയിലാവട്ടെ തീരപ്രദേശ മേഖലകളില്‍ നിരവധി പേരാണ് വിദേശത്തുനിന്ന് എത്തിയത്. ഇവര്‍ കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം ബീച്ചുകളിലും മറ്റും കറങ്ങിനടക്കുന്നതില്‍ പരാതി ഉന്നയിച്ച് പ്രദേശവാസികള്‍ അധികൃതരെ സമീപിച്ചുവെന്നും വാര്‍ത്തകളുണ്ടായിരുന്നു.

വിദേശത്തുനിന്ന് എത്തിയവരില്‍ കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം വര്‍ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ കര്‍ശന നിയന്ത്രണങ്ങളും നിര്‍ദേശങ്ങളുമായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് നേരത്തെ തന്നെ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിദേശത്തുനിന്ന് എത്തിയവര്‍ നിര്‍ബന്ധമായും സ്വയം ക്വാറന്റൈനില്‍ കഴിയണമെന്നാണ് വ്യവസ്ഥ. നിര്‍ദേശം ലംഘിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയാല്‍ അറസ്റ്റും പിഴയും ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള നിയമനടപടി പിന്നാലെയെത്തും.

അതേസമയം വിദേശത്തുനിന്ന് എത്തിവരെ ചേര്‍ത്തുപിടിക്കുന്നവരും മറ്റൊരു വലിയ വിഭാഗം ആളുകളും കേരളത്തിലുണ്ട്. ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പാലിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെ വീട്ടില്‍കഴിയുന്ന ഇത്തരക്കാര്‍ പൊതുസമൂഹത്തിന് മുഴുവനും മാതൃകയാവുകയാണ്.

കാസര്‍കോടും കോഴിക്കോടും മലപ്പുറത്തും കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചവരില്‍ ചിലരുടെ റൂട്ട് മാപ്പ് പരിശോധിച്ചാല്‍ അത് വ്യക്തമാണ്. സങ്കീര്‍ണതകളില്ലാത്ത നേര്‍രേഖ പോലെയാണ് ആ സഞ്ചാരപഥം, എയര്‍പോര്‍ട്ട്- വീട്ടിലെ ഐസോലേഷന്‍ ആശുപത്രി, അല്ലെങ്കില്‍ എയര്‍പോര്‍ട്ട്- ആശുപത്രി.

കോവിഡിനെതിരെ കേരളം പോരാട്ടം നയിക്കുമ്പോള്‍ ഇത്തരം മാതൃകകളാണ് ആവശ്യം. പൊതുസമൂഹത്തിന് വേണ്ടി അവര്‍ സ്വയം ഒറ്റപ്പെടുമ്പോള്‍ അവര്‍ക്ക് ഐക്യദാര്‍ഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്.

