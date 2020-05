കണ്ണൂര്‍: ബുധനാഴ്ച കുവൈത്തില്‍ നിന്നെത്തിയ 16 പേര്‍ കണ്ണൂര്‍ -കാസര്‍കോട് അതിര്‍ത്തി പ്രദേശമായ കാലിക്കടവില്‍ മണിക്കൂറുകളോളം പെരുവഴിയിലായി. ക്വാറന്റീന്‍ സൗകര്യം ഇല്ലാത്തതിനാല്‍ അതിര്‍ത്തിയില്‍ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായാണ് വിവരം.

കുവൈത്തില്‍ നിന്നും ബുധനാഴ്ച രാത്രി ഒന്‍പത് മണിയോടെയാണ് ഇവര്‍ നെടുമ്പാശേരിയില്‍ എത്തിയത്. തുടര്‍ന്ന് ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിയോടെ മൂന്ന് ബസുകളിലായി പുറപ്പെട്ട ഇവര്‍ മൂന്ന് മണിക്കൂറിലേറെ കണ്ണൂര്‍ -കാസര്‍കോട് അതിര്‍ത്തി പ്രദേശമായ കാലിക്കടവില്‍ കാത്ത് കിടക്കേണ്ടി വന്നു.

കണ്ണൂര്‍ കാസര്‍കോട് ജില്ലക്കാരാണ് ബസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത്‌. ഇന്‍സ്റ്റിറ്റിയൂഷണല്‍ ക്വാറന്റൈന്‍ സംവിധാനം ഒരുക്കാത്തതിനാലാണ് ഇവര്‍ കാത്തുകിടക്കേണ്ടി വന്നത്‌.

അതേസമയം ഇതില്‍ പതിനാല് പേരെ അടുത്തുള്ള പഞ്ചായത്തില്‍ ക്വാറന്റൈന്‍ ചെയ്യാന്‍ ജില്ലാ കളക്ടര്‍ ഉത്തരവിട്ടതായും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്.

Content Highlights: covid 19 No quarantine fecility people from kuwait trapped in Kannur Kasargod border