കോഴിക്കോട്: അതിഥി തൊഴിലാളികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കോഴിക്കോട്ട് നിന്നും കണ്ണൂരില്‍ നിന്നുമടക്കം അഞ്ച് ട്രെയിനുകള്‍ ഇന്ന് പുറപ്പെടും. കോഴിക്കോട് നിന്ന് ബിഹാറിലെ പട്നയിലേക്കാണ് ട്രെയിന്‍. തൊഴിലാളികളെ റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനിലെത്തിക്കാനുള്ള നടപടി ക്രമങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കി വരികയാണ്.

ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലെ ക്യാമ്പുകളില്‍ കഴിയുന്ന 1200 അതിഥി തൊഴിലാളികളാണ് ബിഹാറിലെത്തിക്കുക. കഴിഞ്ഞ ദിവസം റാഞ്ചിയിലേക്ക് 1175 യാത്രക്കാരുമായി മറ്റൊരു ട്രെയിന്‍ പുറപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇന്ന് വൈകീട്ട് മൂന്നിനാണ് ട്രെയിന്‍. രണ്ട് മണിയോടെ പരിശോധനകള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കി കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി ബസുകളില്‍ ഇവരെ റെയില്‍വെ സ്റ്റേഷനില്‍ എത്തിക്കും.

കോഴിക്കോടിന് പുറമെ കണ്ണൂര്‍, തൃശൂര്‍, എറണാകുളം ജില്ലകളില്‍ നിന്നാണ് മറ്റ് ട്രെയിന്‍ സര്‍വീസുകള്‍. കണ്ണൂരില്‍ നിന്ന് അഞ്ച് മണിക്കാണ് ട്രെയിന്‍. 1230 അതിഥി തൊഴിലാളികളെയാണ് കൊണ്ടുപോവുക. തൃശൂരില്‍ നിന്ന് ബിഹാറിലെ ദര്‍ഭംഗയിലേക്കാണ് ട്രെയിന്‍. ഇന്ന് വൈകിട്ട് അഞ്ചിനാണ് തൃശ്ശൂരില്‍ നിന്ന് പുറപ്പെടുക. 1200 പേരെ കൊണ്ടുപോകാനാണ് തീരുമാനം. എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ഇന്ന് രണ്ട് ട്രെയിനുകളാണ് ബിഹാറിലേക്ക് പുറപ്പെടുക. എറണാകുളം സൗത്തില്‍ നിന്ന് ഉച്ചക്ക് രണ്ട് മണിക് ശേഷവും ആലുവയില്‍ നിന്ന് വൈകീട്ട് മൂന്ന് മണിക്കുമാണ് ട്രെയിന്‍ പുറപ്പെടുക.

ഇതിനിടെ സ്വദേശത്തേക്ക് മടങ്ങണമെന്ന് നിര്‍ബന്ധം പിടിക്കുന്ന അതിഥി തൊഴിലാളികളെ മാത്രം സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് മടക്കി അയച്ചാല്‍ മതിയെന്ന് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ടോം ജോസ് നിര്‍ദേശിച്ചു. കേരളത്തില്‍ തുടരാന്‍ താല്‍പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവരെ നിര്‍ബന്ധിച്ച് മടക്കി അയയ്ക്കേണ്ടതില്ല. ഇക്കാര്യം പോലീസും ജില്ലാ അധികൃതരും ശ്രദ്ധിക്കണം. കേരളത്തില്‍ തുടരുന്ന അതിഥി തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ആവശ്യമായ സഹായം സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കുമെന്നും ചീഫ് സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു. തിരിച്ചു പോകാന്‍ താത്പര്യമില്ലാത്തവരേയും മടങ്ങാന്‍ നിര്‍ബന്ധിക്കുന്നതായി പരാതി ഉയര്‍ന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിര്‍ദ്ദേശം.

ഇതുവരെ അലുവ എറണാകുളം കോഴിക്കോട് തിരൂര്‍ തിരുവനന്തപുരം എന്നീ സ്റ്റേഷനുകളില്‍ നിന്നായി 6859 തൊഴിലാളികളാണ് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടത്. വരും ദിവസങ്ങളില്‍ ആലപ്പുഴ പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളില്‍ നിന്നുള്ള അന്തര്‍സംസ്ഥാന തൊളിലാളികളേയും യാത്രയാക്കും. എന്നാല്‍ കൂടുതല്‍ തൊഴിലാളികള്‍ എത്തിയ ബംഗാള്‍, അസ്സം, ഒഡീസ പോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തൊഴിലാളികള്‍ യാത്രക്ക് ആവശ്യം ഉന്നയിക്കുമ്പോഴും ബീഹാറിലേക്കാണ് റയില്‍വെ കൂടുതല്‍ ട്രയിനുകള്‍ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.

