തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ ബാങ്കുകളുടെ സമയക്രമം തിങ്കളാഴ്ച മുതല്‍ സാധാരണ നിലയിലേക്ക്. റെഡ് സോണുകളിലെ പ്രവര്‍ത്തന സമയം രാവിലെ 10 മുതല്‍ ഉച്ചക്ക് രണ്ട് വരെയായിരിക്കും. മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളില്‍ സാധാരണ നിലയിലായിരിക്കും പ്രവര്‍ത്തനം.

ഒന്നരമാസത്തിന് ശേഷമാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ബാങ്കുകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം സാധാരണ നിലയിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരും സംസ്ഥാനതല ബാങ്കേഴ്‌സ് സമിതിയും ചേര്‍ന്നാണ് തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

സാധാരണ നിലയിലെ പോലെയായിരിക്കും പ്രവര്‍ത്തനം 10 മണിമുതല്‍ നാല് മണിവരെ ഫിക്‌സഡ് അവേഴ്‌സും അഞ്ച് മണിവരെ വര്‍ക്കിങ് സമയവുമായിരിക്കും. എന്നാല്‍ റെഡ്‌സോണുകളിലെ ഹോട്ട്‌സ്‌പോട്ടുകളില്‍ ബാങ്കുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ പാടില്ലായെന്നും നിര്‍ദേശമുണ്ട്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് കളക്ടര്‍മാരാണ് തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത്.

Content Highlights: covid 19 lock down kerala state banks have returned to normal since Monday