തിരുവനന്തപുരം: സൗദി, ബെഹ്‌റൈന്‍, യുഎഇ എന്നീ രാജ്യങ്ങളില്‍നിന്ന് അവധിക്ക് നാട്ടില്‍വന്നിട്ട് തിരികെ പോകാന്‍ കഴിയാത്ത ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകര്‍, സര്‍ക്കാര്‍ സര്‍വീസില്‍ ഉള്ളവര്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് തിരികെ പോകുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം ഏര്‍പ്പെടുത്തുമെന്ന് വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വി. മുരളീധരന്‍.

സൗദിയില്‍ നിന്ന് അവധിക്ക് നാട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ സര്‍വീസിലടക്കം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഡോക്ടര്‍മാര്‍, നഴ്സുമാര്‍ എന്നിവരടക്കമുള്ള 900 ല്‍ അധികം ആളുകള്‍ക്ക് തിരിച്ചു പോകാന്‍ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമുണ്ട്. ഇവരെ തിരികെ അയക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കണമെന്ന് സൗദി സര്‍ക്കാര്‍ അഭ്യര്‍ഥിച്ചിരുന്നു. ഇതില്‍ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അനുകൂല തീരുമാനമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ബെഹ്‌റൈനിലെ ആശുപത്രികളിലേക്ക് പുതിയ റിക്രൂട്ട്മെന്റാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അവിടെയുള്ള ആശുപത്രികളിലേക്ക് കേരളത്തില്‍ നിന്നുള്ള നൂറ്റമ്പതോളം പേര്‍ക്ക് പോകാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

യു എ ഇയിലുള്ള ഇന്ത്യന്‍ ഉടമസ്ഥന്‍മാരുടെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ കൂടുതല്‍ ഡോക്ടര്‍മാരും നഴ്സുമാരേയും ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇന്ത്യയില്‍ നിന്ന് റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനും സഹായം അഭ്യര്‍ഥിച്ചിരുന്നു.

വിമാനങ്ങള്‍ അവിടേക്ക് പോകുമ്പോള്‍ ആവശ്യമുള്ളവരെ കൊണ്ടുപോകും. അല്ലെങ്കില്‍ അതാത് രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്ന് വിമാനം അയക്കുമെന്നുമാണ് ഇപ്പോള്‍ ലഭിക്കുന്ന വിവരമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Content Highlights: Covid 19 Lock down Health workers will be given the opportunity to go abroad - V. Muralidharan