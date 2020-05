തിരുവനന്തപുരം: രാജ്യത്തിന്റെ വിദൂരസ്ഥലങ്ങളിലുള്ളവരെ ട്രെയിന്‍ മാര്‍ഗം എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ തുടരുകയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കായിരിക്കും മുന്‍ഗണന. ആദ്യ ട്രെയിന്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍നിന്നു പുറപ്പെടാനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും എന്നാല്‍ തീയതിയെ സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമായിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞു.

മുംബൈ, ബാംഗ്ലൂര്‍, ചെന്നൈ തുടങ്ങിയ പ്രധാന നഗരങ്ങളില്‍നിന്നു പ്രത്യേക ട്രെയിന്‍ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ മറ്റ് മാര്‍ഗമില്ലാതെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെ എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിയും സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. എല്ലാവരേയും കേരളത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരിക എന്ന സമീപനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് നടപടിയെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് കൃത്യമായ ക്രമം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍നിന്ന് വരുന്നവരില്‍ മുന്‍ഗണനാ പട്ടികയില്‍ പെട്ടവരും സ്വന്തമായി വാഹനത്തില്‍ വരാന്‍ കഴിയുന്നവരുമാണ് ആദ്യം എത്തിപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഔദ്യോഗിക സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന പാസുമായി വരുന്നവരെ മാത്രമേ അതിര്‍ത്തി കടക്കാന്‍ അനുവദിക്കുകയുള്ളു. ഇല്ലെങ്കില്‍ രോഗവ്യാപനം തടയാന്‍ നടത്തുന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെല്ലാം നിഷ്ഫലമാകും.

കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന എല്ലാവര്‍ക്കും പരിശോധനയും പരിചരണവും നിരീക്ഷണവും ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാല്‍ മാത്രമേ രോഗവ്യാപനം തടയാന്‍ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതിര്‍ത്തിയില്‍ തിരക്കുണ്ടാക്കുക, ആരോഗ്യവിവരങ്ങള്‍ മറച്ചുവെക്കുക, അനധികൃതമായി വരാന്‍ ശ്രമിക്കുക എന്നത് രോഗവ്യാപനത്തെ തടയാന്‍ സാധിക്കില്ല. അതിര്‍ത്തി കടന്ന് എത്തുന്ന ഒരാള്‍ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്. എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത്, എത്തിച്ചേരുന്ന സ്ഥലത്തെ സൗകര്യങ്ങള്‍ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് സര്‍ക്കാരിന് കൃത്യമായ ധാരണവേണം. കൂടാതെ വേണ്ട സൗകര്യങ്ങള്‍ ഒരുക്കുകയും വേണം. ഇതെല്ലാം നോക്കാതെ എല്ലാവര്‍ക്കും ഒരേ സമയം കടന്നുവരണമെന്ന ആവശ്യം അംഗീകരിക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അതിര്‍ത്തി കടന്ന് എത്തുന്നവര്‍ അവരുടെ സ്ഥലത്ത് കൃത്യമായി എത്തിച്ചേരണം. സമയം കണക്കാക്കി പോലീസാണ് ഇക്കാര്യം ഉറപ്പാക്കുന്നത്. എത്തിയില്ലെങ്കില്‍ ചട്ടലംഘനമാവുകയും കര്‍ശന നടപടികള്‍ നേരിടേണ്ടി വരുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അദ്ദേഹം വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

