തിരുവനന്തപുരം: കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ സംസ്ഥാനത്തെ മൂന്ന് നഗരങ്ങളില്‍ കര്‍ശന ജാഗ്രത. തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട് നഗരങ്ങളില്‍ ഉറവിടമറിയാത്ത കോവിഡ് കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ജാഗ്രത കര്‍ശനമാക്കുന്നത്.

സമൂഹവ്യാപന ആശങ്കയില്‍ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ശക്തിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എആര്‍ ക്യാമ്പിലെ ഒരു പോലീസുകാരന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച പശ്ചാത്തലത്തില്‍ സെക്രട്ടറിയേറ്റും എ.ആര്‍. ക്യാമ്പും അണുവിമുക്തമാക്കി. സെക്രട്ടറിയേറ്റില്‍ സന്ദര്‍ശകര്‍ക്ക് നിയന്ത്രണമേര്‍പ്പെടുത്തി. പാളയം മാര്‍ക്കറ്റ് ഏഴ് ദിവസത്തേക്ക് അടച്ചിട്ടു. നഗരത്തിലെ ആറ് വാര്‍ഡുകള്‍ ഏഴ് ദിവസം കൂടി കണ്ടെയിന്‍മെന്റ് സോണായി തുടരും. കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോള്‍ പാലിക്കാത്ത വ്യാപാരസ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ അനുമതി നല്‍കില്ല, ആള്‍ക്കൂട്ടം, അനാവശ്യ യാത്രകള്‍ തുടങ്ങിയവ നിയന്ത്രിക്കുമെന്ന് ജില്ലാഭരണകൂടം വ്യക്തമാക്കി. തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇതുവരെ 258 പേര്‍ക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

എറണാകുളത്ത് സമൂഹവ്യാപനഭീതി നിലനില്‍ക്കുകയാണ്. 191 പേര്‍ക്കാണ് ജില്ലയില്‍ ഇതുവരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ലംഘിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടതോടെ ചമ്പക്കര മാര്‍ക്കറ്റ് നാളെ അടയ്ക്കും. വിദേശത്ത് നിന്നെത്തിയ എല്ലാവരിലും ആന്റിജന്‍ ടെസ്റ്റ് നടത്തും. ചെല്ലാനം ഹാര്‍ബറിലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയുടെ ഭാര്യ കോവിഡ് പോസിറ്റീവായതിനെ തുടര്‍ന്ന് ചെല്ലാനം ഹാര്‍ബര്‍ അടച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ പരിശോധന വര്‍ധിപ്പിക്കും. എറണാകുളം മാര്‍ക്കറ്റ് അടച്ചു.

നഗരസഭാ പരിധിയില്‍ കൂടുതല്‍ കോവിഡ് കേസുകള്‍ സ്ഥിരീകരിക്കുകയും എറണാകുളം മാര്‍ക്കറ്റ് അടയ്ക്കുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തില്‍ സമൂഹ വ്യാപനം മുന്നില്‍ കണ്ട്് കര്‍ശന നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തുമെന്ന്് കൊച്ചി മേയര്‍ സൗമിനി ജെയിന്‍ അറിയിച്ചു. ജനങ്ങള്‍ തിങ്ങിക്കൂടുന്ന പൊതു പരിപാടികളും സമര പരിപാടികളുമുള്‍പ്പെടെയുള്ളവ കോവിഡിന്റെ വ്യാപനം കണക്കിലെടുത്ത് രണ്ടാഴ്ചത്തേക്കെങ്കിലും മാറ്റിവെക്കണമെന്ന് രാഷ്ട്രീയ, സാമുദായിക, സാംസ്‌കാരിക സംഘടനകളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

കോഴിക്കോട് ജില്ലയില്‍ ഉറവിടമറിയാത്ത കോവിഡ് കേസുകളുടെ എണ്ണം മൂന്നായി. ജില്ലയില്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ കര്‍ശനമാക്കാനാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ തീരുമാനം. വെള്ളയില്‍ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരനും കല്ലായി സ്വദേശിയായ ഗര്‍ഭിണിക്കും കൊളത്തറ സ്വദേശിക്കും രോഗം ബാധിച്ചത് എവിടെനിന്നാണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടില്ല. കോഴിക്കോട് കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോള്‍ പാലിക്കാത്ത 40 കടകളുടെ ലൈസന്‍സ് റദ്ദാക്കും. കൊളത്തറ സ്വദേശിയുടെ പിതാവിന്റെ വ്യാപാര സ്ഥാപനമുള്ള വലിയങ്ങാടിയില്‍ പരിശോധന ശക്തിപ്പെടുത്തി. കോഴിക്കോട്ട്‌ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ ആകെ എണ്ണം 297 ആയി.

