കോഴിക്കോട് : കൊറോണ വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ബോധവല്‍ക്കരണ സന്ദേശങ്ങളും ജാഗ്രതാ നിര്‍ദേശങ്ങളുമായി പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ മുന്നില്‍ത്തന്നെയുണ്ട് സൈബര്‍ലോകം. ട്രോളുകളിലൂടെയും വീഡിയോകളിലൂടെയും ബോധവല്‍ക്കരണ ജാഗ്രതാ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ സോഷ്യല്‍മീഡിയ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്കിടയില്‍ ശ്രദ്ധേയമാകുമ്പോള്‍ മലയാളത്തിലുള്ള 'വീട്ടിലിരി മൈ*** ' ഹാഷ്ടാഗാണ് ട്വിറ്ററില്‍ ട്രെന്‍ഡിങ്.

കോവിഡ് 19 വ്യാപനം തടയുന്നതിനായി പരമാവധി ആളുകള്‍ വീട്ടില്‍തന്നെ ഇരിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍ ആഹ്വാനം ചെയ്തിരുന്നു. ഈ നിര്‍ദേശം കൃത്യമായി പാലിക്കണമെന്നോര്‍പ്പിക്കുകയാണ് ട്വിറ്ററില്‍ തരംഗമായ വീട്ടിലിരി മൈ*** എന്ന ഹാഷ്ടാഗ്.

ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകരുടെ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ അവഗണിച്ച് പുറത്തിറങ്ങുന്ന നിരീക്ഷണത്തില്‍ കഴിയുന്നവരോട് അല്പം ശാസനാ രൂപത്തില്‍ വീട്ടിലിരിക്കാന്‍ നിര്‍ദേശിക്കുന്ന രീതിയുള്ള ഈ ഹാഷ്ടാഗിന് വന്‍പ്രചാരമാണ് ട്വിറ്ററില്‍ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. സിനിമയിലെ ചില ഭാഗങ്ങള്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തും രസകരമായ സംഭാഷണശകലങ്ങള്‍ കൂട്ടിയിണക്കിയുമാണ് പല ട്വീറ്റുകളും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

മലയാളത്തിലെ ഈ പദപ്രയോഗം മനസ്സിലാകാത്ത മലയാളികളല്ലാത്തവര്‍ക്കായി ഈ വാക്കിന്റെ അര്‍ഥം ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയില്‍ ചില രസികന്മാര്‍ വിശദമാക്കിക്കൊടുക്കുന്നുമുണ്ട്. ട്വിറ്ററിന് പുറമേ മറ്റു സോഷ്യല്‍ മീഡിയാ വേദികളിലും ഈ ഹാഷ്ടാഗ് വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

രോഗബാധിതനായ ഒരാള്‍ പൊതുജനസമ്പര്‍ക്കം പുലര്‍ത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് കാസര്‍കോട് ജില്ലയില്‍ രണ്ടുഎംഎല്‍എമാര്‍ ഉള്‍പ്പടെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. ജില്ലയില്‍ ഒരാഴ്ച കര്‍ശന നിയന്ത്രണമാണ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് വീട്ടിലിരി മൈ*** എന്ന താക്കീതുമായി സാമൂഹിക മാധ്യമ ഉപയോക്താക്കള്‍ രംഗത്തെത്തിയത്.

My dear followers, i generally don't use foul languages but the situation now demands one.



So #വീട്ടിലിരിമൈരേ



Thanks.