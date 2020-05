തിരുവനന്തപുരം: വയനാട്ടില്‍ തിങ്കളാഴ്ച കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് 11 മാസം പ്രായമുള്ള കുട്ടിക്ക്. സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെയാണ് കുട്ടിക്ക് വൈറസ് പിടിപെട്ടത്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച കോയമ്പേടില്‍ നിന്ന് എത്തിയ ഡ്രൈവറുടെ പേരക്കുട്ടിയാണ് ഈ കുഞ്ഞ്.

ഡ്രൈവറുടെ ഭാര്യയ്ക്കും അമ്മയ്ക്കും നേരത്തെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ഡ്രൈവറുടെ പേരക്കുട്ടിയടക്കം ഏഴ് പേര്‍ക്കാണ് സംസ്ഥാനത്ത് തിങ്കളാഴ്ച കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. അതേസമയം കുട്ടിയുടെ അമ്മയുടെ പരിശോധന ഫലം നെഗറ്റീവാണ്. നിലവില്‍ എട്ട് പേരാണ് വയനാട്ടില്‍ മാത്രം ചികിത്സയിലുള്ളത്.

കോവിഡ് വ്യാപന മുന്‍കരുതലിന്റെ ഭാഗമായി വയനാട് ജില്ലയിലെ നെന്‍മേനിയെ പുതിയ കോവിഡ് ഹോട്ട്‌സ്‌പോട്ടായും പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ കോവിഡ് ഹോട്ട്‌സ്‌പോട്ടുകളുടെ എണ്ണം 34 ആയി വര്‍ധിച്ചു.

ഹോട്ട്‌സ്‌പോട്ട് പട്ടിക

എറണാകുളം

എടക്കാട്ടുവയല്‍- (വാര്‍ഡ് 14)

ഇടുക്കി

ഏലപ്പാറ (വാര്‍ഡ് 11, 12, 13)

ശാന്തന്‍പാറ(വാര്‍ഡ് 8)

വണ്ടന്‍മേട്(വാര്‍ഡ് 12, 14)

കണ്ണൂര്‍

ഏഴോം, കതിരൂര്‍, കൂത്തുപറമ്പ്, കോട്ടയം(മലബാര്‍), കുന്നത്തുപറമ്പ്, മോകേരി, പാനൂര്‍, പാപ്പിനിശേരി, പാട്യം, പെരളശ്ശേരി (എല്ലാ വാര്‍ഡുകളും)

കാസര്‍കോട്

ചെങ്ങള(വാര്‍ഡ് 17, 18)

ചെമ്മനാട് (22)

കൊല്ലം

പുനലൂര്‍(വാര്‍ഡ് 17)

തൃക്കറുവ(വാര്‍ഡ് 9, 10, 12, 13)

കോട്ടയം

കോട്ടയം(വാര്‍ഡ് 2, 18)

മണര്‍ക്കാട്(വാര്‍ഡ് 10, 16)

പനച്ചിക്കാട്(വാര്‍ഡ് 16)

വെല്ലൂര്‍(വാര്‍ഡ് 5)

കോഴിക്കോട്

കോഴിക്കോട് (വാര്‍ഡ് 42, 43, 44, 45, 54, 55, 56)

പാലക്കാട്

കുഴല്‍മന്ദം(വാര്‍ഡ് 10, 11, 15)

തേന്‍കുറിശ്ശി(വാര്‍ഡ് 15, 12)

തിരുവനന്തപുരം

നെയ്യാറ്റിന്‍കര(വാര്‍ഡ്1, 2, 3, 4, 5, 37, 40, 41, 42, 43, 44)

വര്‍ക്കല(16, 17)

വയനാട്

അമ്പലവയല്‍(മാങ്ങോട് കോളനി)

എടവക(എല്ലാ വാര്‍ഡുകളും)

മാനന്തവാടി(എല്ലാ വാര്‍ഡുകളും)

മീനങ്ങാടി(വാര്‍ഡ് 8, 9, 10, 17)

തിരുനെല്ലി(എല്ലാ വാര്‍ഡുകളും)

വെള്ളമുണ്ട(വാര്‍ഡ് 9, 10, 11, 12 )

നെന്‍മേനി

content highlights: covid 19 hotsports in kerala, 34 hotspots, covid confirmed for 11 month old child