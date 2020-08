കൊല്ലം: കടവൂര്‍ ജയന്‍ കൊലക്കേസിലെ രണ്ടു പ്രതികള്‍ക്ക് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. എട്ടാംപ്രതി ദിനരാജ്, നാലാംപ്രതി പ്രിയരാജ് എന്നിവര്‍ക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. നാളെ കേസില്‍ വിധി പറയാനിരിക്കേയാണ് ഇവര്‍ക്ക് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

പ്രതികള്‍ കുറ്റക്കാരെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് കൊല്ലം ജില്ലാ കോടതി വിധിച്ചത്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഇവരെ ജുഡീഷ്യല്‍ കസ്റ്റഡിയില്‍ വിട്ടിരുന്നു. കസ്റ്റഡിയില്‍ വിട്ട സമയത്താണ് ഇവരുടെ കോവിഡ് 19 പരിശോധന നടത്തിയത്.

കേസില്‍ 9 പ്രതികളാണ് ഉളളത്. നാലാംപ്രതിക്കും എട്ടാംപ്രതിക്കുമാണ് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പ്രതികളെ കൊണ്ടുപോയ പോലീസുകാര്‍, ഇവരുടെ അഭിഭാഷകര്‍, ക്യാമ്പിലെ പോലീസുകാര്‍ തുടങ്ങി പ്രതികളുമായി സമ്പര്‍ക്കം പുലര്‍ത്തിയവരെല്ലാവരും ക്വാറന്റീനില്‍ പ്രവേശിക്കേണ്ടതായിവരും.

അഞ്ചാലുംമൂട് പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനിലെ പോലീസുകാരാണ് ക്വാറന്റീനില്‍ പോകേണ്ടി വരിക. നാളെയാണ് കേസില്‍ വിധി വരാനിരിക്കുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ വിധി പറയുന്നത് മാറ്റിവെച്ചേക്കുമെന്നാണ് സൂചന. എന്നാല്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രതികളെ കോടതിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നതിനാല്‍ കോടതിയിലെത്തിയവരെയെല്ലാം കണ്ടെത്തേണ്ട സാഹചര്യവുമുണ്ട്.

