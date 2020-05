കോഴിക്കോട്: ലോക്ക്ഡൗണ്‍ കാലം പരസ്പരം കൈത്താങ്ങിന്റെ കൂടി കാലമായിരുന്നു. ഭൂമിയില്‍ ജീവിക്കുന്ന ഓരോ ജീവിക്കും പല തരത്തില്‍ പല രൂപത്തില്‍ കരുതലുമായി പലരും മുന്നോട്ട് വന്നു. ഒരുമിച്ച് നിന്നാല്‍ ഏതൊരു ദുരിതകാലത്തേയും ചിരിച്ച് കൊണ്ട് തോല്‍പിക്കാമെന്ന വിശ്വാസം കോവിഡ് കാലം പകുതി പിന്നിടുമ്പോള്‍ നമുക്ക് മുന്നില്‍ തെളിിയിച്ച് തന്നു. ഈ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ കാലത്ത് കൈത്താങ്ങിന്റെ മറ്റൊരു മാതൃക തീര്‍ത്തിരിക്കുകയാണ് കോഴിക്കോട് ചേവരമ്പലത്തെ എസ്.കെ നിവാസിലെ സഹോദരികളായ അജ്ഞലി വിനീതും അഞ്ജന വിനീതും.

കീമോയുടെ അനന്തരഫലമെന്നോണം മുടി കൊഴിഞ്ഞ് പോവുന്ന കാന്‍സര്‍ രോഗികള്‍ക്ക് വിഗ്ഗ് വെക്കാനായി തങ്ങളുടെ നീളമുള്ള മുടി മുറിച്ച് ദാനം ചെയ്തിരിക്കുകയാണിവര്‍. തൃശ്ശൂരിലെ മിറാക്കിള്‍ ചാരിറ്റബിള്‍ ട്രസ്റ്റ് വഴിയാണ് കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച തല മുഴുവന്‍ മൊട്ടയാക്കി ഇവര്‍ മുടി ദാനം ചെയ്തത്.

കോഴിക്കോട് പ്രൊവിഡന്‍സ് കോളേജില്‍ നിന്ന് അവസാന വര്‍ഷ ബിരുദം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ അഞ്ജലിയും സെന്റ് ജോസഫ് ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യന്‍ സ്‌കൂളിലെ പ്ലസ് വണ്‍ വിദ്യാര്‍ഥിനിയായ അജ്ഞനയും ഏറെക്കാലമായി മുടി ദാനം ചെയ്യാന്‍ തയ്യാറായി നില്‍ക്കുകയായിരുന്നുവെങ്കിലും ഇപ്പോഴാണ് സാഹചര്യങ്ങള്‍ ഒത്തുവന്നത്. തുടര്‍ന്ന് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരെ അറിയിക്കുകയും അവരെത്തി മുടി കൊണ്ടുപോവുകയുമായിരുന്നുവെന്ന് ഈ സഹോദരികള്‍ പറയുന്നു. ചേവായൂര്‍ സഹകരണ ബാങ്കിലെ ജീവനക്കാരനായ വിനീതിന്റെയും പ്രിയയുടേയും മക്കളാണ് അജ്ഞനയും അഞ്ജലിയും.

ഏറെക്കാലമായി സ്‌നേഹത്തോടെ പരിപാലിച്ചിരുന്ന മുടി പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം ഇല്ലാതാവുമ്പോള്‍ വേദനയുണ്ടായെങ്കിലും അതിനപ്പുറത്തെ നന്മയോര്‍ത്ത് സന്തോഷിക്കുകയാണെന്ന് പറയുന്നു എന്‍.എസ്.എസ്, എന്‍.സി.സി വളണ്ടിയര്‍മാര്‍കൂടിയായ ഈ സഹോദരികള്‍.

വീട്ടില്‍നിന്ന് ഇവരുടെ തീരുമാനത്തിന് ഉറച്ച പിന്തുണയും ലഭിച്ചതോടെ മറ്റൊന്നും ആലോചിച്ചുമില്ല. മുടി ദാനം ചെയ്യുമ്പോള്‍ കുറഞ്ഞത് എട്ട് ഇഞ്ച് മാത്രമാവും മിക്കയാളുകളും കൊടുക്കുക. എന്നാല്‍ ഇവര്‍ പൂര്‍ണമായും മൊട്ടയാക്കുകയാണ്. ക്യാന്‍സര്‍ രോഗികളെ സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കാന്‍ വിദ്യാര്‍ഥിനികളായ തങ്ങള്‍ക്കാവില്ലെന്നും തങ്ങളാല്‍ കഴിയുന്നത് ചെയ്യുകയായിരുന്നുവെന്നും പറയുന്നു അജ്ഞലിയും അജ്ഞനയും.

Content Highlights:Sisters In Chevarambalam Donates Their Hair To Cancer Patiants