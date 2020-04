മലപ്പുറം: ജില്ലയില്‍ നാലുമാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിന് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. മഞ്ചേരി പയ്യനാട് സ്വദേശിയുടെ മകള്‍ക്കാണ് രോഗബാധ. കുട്ടി ഇപ്പോള്‍ കോഴിക്കോട് ഗവ. മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലാണ്.

ഹൃദ്രോഗവും വളര്‍ച്ചക്കുറവുമുള്ള കുട്ടി മൂന്നുമാസമായി കോഴിക്കോട് ഗവ. മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. ബുധനാഴ്ചയാണ് കോവിഡ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലെ ഐസൊലേഷന്‍ കേന്ദ്രത്തില്‍ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിലാണ് ഇപ്പോള്‍.

Content Highlights: COVID 19: four year old tests possitive in Malappuram