കോഴിക്കോട്: ലോക്ക്ഡൗണിന് ഒരാഴ്ച മുന്നെയായിരുന്നു ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ ജപ്തി നടപടി. ഒരു ദിവസം പുറത്തുപോയി വരുമ്പോഴേക്കും എല്ലാം പൂട്ടി ബോര്‍ഡും വെച്ച് ബാങ്ക് അധികൃതര്‍ പോയി. റേഷന്‍ കാര്‍ഡ് മുതല്‍ മാനസികാസ്വാസ്ഥ്യം നേരിടുന്ന ഭാര്യയുടെ ഗുളികവരെ വീടിനകത്തായിപ്പോയി. ദിവസങ്ങള്‍ക്കുശേഷം ലോക്ക്ഡൗണും പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇതോടെ സാമൂഹിക അകലം സൂക്ഷിക്കേണ്ട കോവിഡ് കാലത്തും മാനസികാസ്വാസ്ഥ്യമുള്ള ഭാര്യ വനജയേയുംകൊണ്ട് വീടിനു പുറത്തെ വരാന്തയില്‍ കിടക്കുകയാണ് കോഴിക്കോട് ഉള്ള്യേരിക്കടുത്ത ഉള്ളൂരിലെ വലിയമുറ്റത്ത് വിനോദ്.

2016-ല്‍ റിയല്‍ എസ്‌റ്റേറ്റ് ബിസിനസ് ആവശ്യത്തിനായി തന്റെ 20 സെന്റ് ഭൂമിയും വീടും പണയംവെച്ച് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കില്‍ നിന്ന് 20 ലക്ഷം രൂപ വായ്പയെടുത്തതായിരുന്നു വിനോദ്. ഓരോ മാസവും 30,000 രൂപ വീതം കൃത്യമായി അടച്ചിരുന്നതുമായിരുന്നു. എന്നാല്‍ നോട്ട് നിരോധനം വന്ന് ബിസിനസ് തകര്‍ന്നതോടെ തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങി. ഇപ്പോള്‍ പലിശയും മറ്റുമടക്കം 29 ലക്ഷം രൂപയോളം ഇനിയും അടക്കാനുണ്ട്. തുടര്‍ന്നാണ് സര്‍ഫാസി ആക്ട് പ്രകാരം ബാങ്ക് ജപ്തി നടപടികളിലേക്ക് പോയത്. പക്ഷെ പെട്ടെന്നെത്തിയ ലോക്ക്ഡൗണില്‍ കുടുങ്ങിയതോടെ എങ്ങോട്ടും പോവാന്‍ കഴിയാതെ വീടിന്റെ പുറത്ത് കിടക്കേണ്ടിവന്നു ഇവര്‍ക്ക്.

ജപ്തി നടപടിക്കെതിരേ ഒന്നും ചെയ്യാന്‍ കഴിയില്ലെങ്കിലും ഈ കൊറോണക്കാലം കഴിയുംവരെയെങ്കിലും തങ്ങളെ വീട്ടിനകത്ത് കഴിയാന്‍ അനുവദിക്കണമെന്ന് പറയുകയാണ് വിനോദ്. വര്‍ഷങ്ങളായി ചികിത്സയില്‍ കഴിയുന്ന വിനോദിന്റെ ഭാര്യയേയും കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് എങ്ങോട്ട് പോവണമെന്നോ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നോ വിനോദിനറില്ല. ജില്ലാ ഭരണകൂടമോ മറ്റധികൃതരോ പ്രശ്‌നത്തില്‍ താല്‍ക്കാലിക പരിഹാരം കാണാന്‍ പോലും ഇടപെടുന്നില്ലെന്നും ഇവര്‍ പറയുന്നു.

വിനോദിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പേ മരണപ്പെട്ടതാണ്. കുട്ടികളുമില്ല. താല്‍ക്കാലികമായെങ്കിലും മാറിനില്‍ക്കാന്‍ കാര്യമായി ബന്ധുക്കളൊന്നും തങ്ങള്‍ക്കില്ലെന്നും വിനോദ് പറയുന്നു. ഇതോടെയാണ് ജപ്തി നടപടികള്‍ക്ക് ശേഷവും വീട്ടുവരാന്തയില്‍ തന്നെ തുടരാന്‍ ഇവര്‍ നിര്‍ബന്ധിക്കപ്പെട്ടത്. വീടും സ്ഥലത്തിന്റെ പകുതിയും വിറ്റാല്‍ പോലും നിലവിലെ കടം വീട്ടാനാകും. അതുകൊണ്ട് കൊറോണക്കാലം കഴിയുന്നത് വരെയെങ്കിലും തങ്ങളെ വീട്ടില്‍ കഴിയാന്‍ സമ്മതിക്കണമെന്ന് പറയുന്നു ഈ ദമ്പതികള്‍.

ജപ്തി നടപടികള്‍ക്ക് ശേഷം നിയമപ്രകാരം നാല് സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരേയും കോടതി നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഷിഫ്റ്റ് അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ജോലിക്ക് ഇവരുന്ന ഇവരും ദമ്പതികള്‍ക്കൊപ്പം വരാന്തയില്‍ തന്നെയാണ് രാത്രിയുറക്കം. മാത്രമല്ല, ഇവരുടെ ചിലവ് കൂടി വഹിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരുന്നുവെന്നും പറയുന്നു വിനോദ്.

എന്നാല്‍ കോടതിക്കാര്യമായതിനാല്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാന്‍ കഴിയില്ലെന്നും നിരവധി തവണ അവധി കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ജപ്തി നടപടികളിലേക്ക് കടന്നതെന്നും കോഴിക്കോട് ജില്ലാ ബാങ്ക് ജനറല്‍ മാനേജര്‍ കെ.പി അജയകുമാര്‍ പ്രതികരിച്ചു. 17 ന് ആണ് ജപ്തി നടപടിയുണ്ടായത്. എന്നാല്‍ ലോക്ക്ഡൗണിന് മുന്നെ 23 ന് മാത്രമാണ് ജപ്തി നടപടികള്‍ നിര്‍ത്തിവെക്കണമെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിര്‍ദേശം വന്നത്. മാത്രമല്ല, തല്‍ക്കാലത്തേക്ക് തുറന്ന് കൊടുക്കുകയെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ബാങ്കിന്റെ അധികാര പരിധിയില്‍ പെട്ടതല്ലെന്നും കോടതിയുടെ നിര്‍ദേശമില്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യാന്‍ കഴിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു.

Content Highlights: Couples remaining out of their home